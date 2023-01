CES: Lenovo isi prezinta tehnologiile si dispozitivele de ultima ora pentru anul 2023

Tablete,PC-uri, laptopuri, un nivel de zero emisii pana in 2050 si multe altele au fost prezentate de cei de la Lenovo.

Astfel, primul anunt important facut este ca Lenovo continua sa sprijine o economie circulara prinn crestrea utilizarii materialelor reciclate din produsele si ambalajele sale, alaturi de o colaborare activa cu partenerii din industrie pentru cresterea eficientei energetice a dispozitivelor din portofoliu. Pana in 2050, Lenovo doreste sa atinga politica zero emisii.

Laptopul Lenovo Yoga Book 9i este unul dintre primele dispozitive cu un design futurist, premium si echipat cu hardware de ultima generatie. Acesta este primul laptop cu doua ecrane de tip OLED de dimensiuni normale de 13.3inch cu o rezolutie 2.8K fiecare, tehnologie PureSight si cu o acoperire de 100% a spectrului de culori DCI-P3. Certificarea Dolby Vision HDR este de asemenea prezenta. Acesta vine dotat cu procesoare Intel Core din generatia a 13-a si pentru productivitate i se poate atasa o tastatura conectata prin Bluetooth sau stylus-ul Smart Pen. Sistemul de operare este Windows 11.

Lenovo Yoga AIO 9i este desktopul All in one elegant, sofisticat si puternic pregatit pentru productivitate. Acesta include un ecran de 31.5inch fara margini, rezolutia 4K si 100% din spectrul de culori sRGB. Este disponibil in diverse configuratii, cu procesoare din a 13-a linie Intel Core, pana la i9 si cu placi video de la nVidia. Acesta este dotat cu 4 difuzoare Harman Kardon, sunet Dolby Atmos si o camera web integrata de 5 MP cu infrarosu, cu obturator electric incorporat si functii de conectare inteligenta. Este realizat din aluminiu, iar 75% din materialele acestuia provin din reciclare.

Pentru fanii tabletelor cu ecran generos, Lenovo a prezentat Tab Extreme. Aceasta foloseste un ecran OLED de 14.5inch, rezolutia 3K, certificat TUV Rheinland si o rata de reimprospatare de 120Hz. Pentru fidelitatea audio, Tab Extreme foloseste opt difuzoare JBL de inalta performanta cu 4 canale, impartite in mod egal intre woofere si tweetere, creand o experienta audio dinamica si spatiala. Procesorul folosit este un octa-core MediaTek Dimensity 9000, care ii asigura o autonomie de pana la 12 ore. Sistemul de operare este Android 13 si beneficiaza de diverse optimizari marca Lenovo pentru multitasking.

Lenovo Legion Pro 7i si Legion Pro sunt laptopurile de gaming la care viseaza orice gamer. Cu un ecran de 16inch si echipate cu cele mai performante procesoare din a 13-a generatie Intel Core su AMD Ryzen seria 7000, alaturi de placa video dedicata din seria GeForce RTX 40XX, acestea vor face fata provocarilor viitorului. Noul sistem de racire ColdFront 5.0 cu Hybrid Thermals va asigura ca sesiunile de gaming nu vor fi deranjate de temperaturi crescute pentru componente. Procesorul si placa video beneficiaza de o camera de vapori foarte larga pentru laptopurile echipate cu RTX 4090 sau RTX 4080 si o camera de vapori cu conducte de caldura hibride pentru variantele cu RTX 4070.┬á Procesoarele vor sta departe de throttling datorita unei infuzii de metal lichid. Caldura este expulzata prin gurile de evacuare masinve din spatele si partile laterale ale sasiului laptopului. Ambele laptopuri sunt echipate cu inteligenta artificiala pentru a stoarce performanta maxima. pentru partea de gaming, cipul Lenovo LA AI ajuta software-ul Lenovo AI Engine+ pentru a asigura o experienta fluida si un numar de cadre foarte ridicat in jocuri. Ecranele acestora beneficiaza de o rata de reimprospatare variabila de 240Hz, un aspect ratio de 16:10, alaturi de rezolutia WQXGA 2560×1600 si o tastatura TrueStrike, iluminata RGB si personalizabila.

Lenovo Legion Tower 7i este desktopul conceput „sa rupa gura targului”. Disponibil cu placi video din seria RTX 40XX de la nVidia, procesoare din a 13-a generatie Intel Core si pana la 64GB RAM DDR5 la 5600Mhz, acesta nu lasa loc pentru compromisuri. Carcasa prezinta pana la 6 ventilatoare ARGB puternice si silentioase. Optional se poate monta si un sistem de racire lichid. Suporta pana 6TB pentru stocare – 3 SSD-uri a cate 2TB si o sursa de 1200W. Este prezent si un nou sistem de iluminare ARG marca Lenovo Legion care poate fi personalizat dupa gust.

Fratele mai mic este Legion Tower 5i si Tower 5. Legion Tower 5i este echipat cu procesor Intel Core din a 13-a generatie si placi video din seria nVidia RTX 40xx, iar Legion 5 este disponibil cu procesoare de la AMD gama 7000 si placi video din seria RTX 40XX sau AMD Radeon RX 7000, cu pana la 32GB RAM DDR5 la 5600Mhz si 2 SSD-uri de 1TB, cu o sursa modulara de 850W. Mai multe informatii gasiti aici.