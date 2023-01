Realme 10 Pro+ Review: mid-ranger competent

Brandul Realme a devenit vizibil in iulie 2019 cand a intrat oficial pe mai multe piete, printre care si Europa. In luna august a aceluiasi an avea peste 10 milioane de utilizatori. Noi am avut primul contact cu brandul Realme in ianuarie 2021, cand testasem chiar eu Realme 7 Pro si mi-a lasat niste impresii bune. La doi an distanta, seria Realme 10 si-a facut debutul, iar eu am butonat varianta Realme 10 Pro+ ca sa putem trage niste concluzii legate de evolutia brandului.

Design si constructie

Realme 10 Pro+ beneficiaza de un aspect minimalist. Pe spate cele doua module pentru camere foto iti iau ochii prin dimensiuni, restul spatelui realizat din plastic este simplu,┬á doar cu logo-ul companiei vizibil. Varianta testata de mine vine in culoarea Nebula Blue, care este un albastru senin si metalizat. Rama telefonului este la randul ei realizata din plastic, iar frontal ecranul este protejat de zgarieturi si cazaturi involuntare cu o sticla nespecificata – cel mai probabil nu este Gorilla Glass. Atat ecranul cat si spatele telefonului pastreaza aceleasi curburi la margini facandu-l simetric. Faptul ca ecranul este curbat il ajuta sa ofere niste margini foarte mici. In lupta ecran plat versus ecran curbat fiecare individ are un favorit, eu unul prefer ecranul plat pentru practicabilitate, dar recunosc ca cel curbat arata mult mai chic.

Pe partea dreapta sunt prezente butoanele de volum si deblocare. Acestea transmit un feedback puternic la apasare. Nu prezinta nici un fel de certificat/protectie impotriva apei si a prafului.

Vine cu folie preaplicata pe ecran, incarcator de 67W si o husa transparenta la pachet. Daca avea si castile incluse era exact ca in vremurile bune.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Realme 10 Pro+ vine cu Android 13 si cea mai noua interfata proprietara in versiunea 4.0. Telefonul nu da gres intr-o utilizare zilnica normala. Aplicatiile se comporta natural si raspund rapid la comenzi. Interfata RealmeUI a evoluat in mod placut de-a lungul anilor si ofera suficiente optiuni de personalizare si nu-i lipseste aproape nimic. Ce am observat eu e ca nu pot crea foldere in drawer.

Ecranul functioneaza la 120Hz in interfata si in majoritatea aplicatiilor, iar cand imaginea este statica comuta pe modul 60Hz.

La partea de echipare hardware cred ca undeva s-a strecurat o eroare si nu am vreun raspuns oficial. Realme 10 Pro+ apare pe site-ul oficial cu procesorul Dimensity 1080, iar review-ul celor de la GSMArena confirma. Desi detin acelasi model RMX3686, cel pe care l-am testat eu foloseste procesorul Dimensity 920. Nu este un capat de lume, cele doua procesoare fiind aproape identice. Nu este vorba despre versiuni diferite pentru piete diferite, banuiesc ca primele variante produse au fost cu chipsetul 920, iar cele cu 1080 au urmat. Repet, intre cele doua procesoare diferentele sunt minuscule, puteti vedea chiar in comparatia de mai jos. Rezultatele din Geekbench le aveti aici pentru CPU si aici pentru GPU.

Acest Dimensity 920 alaturi de cei 8GB RAM este arhisuficient pentru majoritatea utilizatorilor. Facebook, Messenger, Waze, Instagram, Google Maps, Spotify, YouTube sau Revolut pastrate in memoria RAM si cu comutare intre ele nu-l incetinesc. Pentru stocare, cei 256GB disponibili pentru un telefon mid-ranger sunt de asemenea bineveniti.

Vestile bune continua si pe partea de autonomie si incarcare. Am obtinut o autonomie de o zi jumatate si un screen on time de 7-8 ore. Capacitatea bateriei este de 5000mAh si un ciclul complet de incarcare dureaza undeva la 45 de minute.

Camera foto si video

Realme 10 Pro+ este echipat cu un senzor principal de 108MP cu PDAF dar fara OIS. Capturile realizate cu acesta sunt bogate in detaliu, dar la nivel de rezultat intervine gustul fiecaruia. Anumite poze pastreaza un aspect foarte natural, in timp ce in altele procesarea software este putin agresiva pe partea de contrast si culori. In general toate pozele sunt placute ochiului si de calitate, doar tineti cont ca fiecare are propriile inclinatii cand vine vorba de aspecte precum culoare, contrast, umbre si asa mai departe. Cu ajutorul galeriei va puteti forma o idee.

Senzorul principal este dotat cu zoom digital 3x. Rezultatele depind mult de lumina. Am obtinut rezultate foarte clare si detaliate pe de o parte, iar pe de alta parte un aspect destul de pronuntat de acuarela. Factorul decisiv a fost cantitatea de lumina si ce urma sa fotografiez.

Senzorul ultrawide a ramas de 8MP si rezultatele nu sunt impresionante. Cu putina „magie” din Snapseed sau alt tool similar pot fi corectate.

Selfie-urile se incadreaza in categoria mediocra.

Pe timp de noapte, doar fotografiile realizate cu senzorul principal beneficiaza de retus software.

Ecran si sunet

Cu o diagonala de 6.7inch si rezolutia 2412×1080, ecranul lui Realme 10Pro+ are caracteristici pe care eu le consider potrivite la ora actuala. Ecranul este de tip AMOLED cu 1 miliard de culori, certificat HDR10+si cu o rata de reimprospatare de 120Hz. Pentru cei care vor o autonomie si mai buna, pot opta pentru modul clasic de 60Hz disponibil din setarile telefonului. Always-on-display este prezent si el. Ecranul este utilizabil perfect in conditii de lumina puternica, dar in lumina slaba va avea nevoie de o ajustare manuala din partea utilizatorului. Inainte de culcare daca voiam sa verific alarma, mereu trebuia sa modific manual luminozitatea deoarece imi chinuiam ochii pe varianta reglata automat.

Sunetul este de tip stereo suprinzator de clar si de puternic. As spune ca are cel mai muzical sunet pe care l-am intalnit pana acum la un mid-ranger. Cele doua difuzoare sunt foarte reusite si genereaza sunet armonios si placut urechii.

Concluzii, puncte pro si contra

Realme 10 Pro+ va ateriza foarte curand in magazinele din Romania. Momentan nu avem pretul local, dar ar trebui sa porneasca de la 270euro. Este un midranger reusit si un pas in directia potrivita pentru brand. Va depinde foarte mult de pretul la care va fi comercializat. La 1500Ron mi se pare o alegere buna.

Pro

design placut

subtirel

autonomie foarte buna

incarcare rapida

sunet excelent

camera foto principala solida

filmare 4K detaliata

Contra