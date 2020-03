Kaspersky sprijina spitalele si alte institutii medicale cu licente antivirus gratuite pentru 6 luni

Pe fondul pandemiei de COVID-19, Kaspersky ofera licente gratuite pentru 6 luni spitalelor si altor centre medicale. Pentru o buna functionare a sistemelor este necesar un antivirus astfel incat sa se asigure stabilitatea echipamentelor si disponibilitatea datelor.

Pentru a ajuta institutiile de sanatate sa faca fata presiunii fara precedent si pentru a atenua riscurile de securitate cibernetica care pot aparea in aceasta perioada, Kaspersky a pus la dispozitie, gratuit, solutiile sale B2B. Acestea includ produse de protectie a infrastructurii de tip endpoint si cloud, cum ar fi Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced si Kaspersky Hybrid Cloud Security, SaaS endpoint protection – Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus – si protectia pentru Microsoft Office 365 – Kaspersky Security for Microsoft Office 365.