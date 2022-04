Kingston Fury Beast 32GB DDR5 6000Mhz Review

Odata cu lansarea celei de-a douasprezecea generatie de procesoare Intel Core, seria Alder Lake, au vazut lumina zilei si noile memorii RAM DDR5. Lansarea acestora le-a facut greu de gasit in stocurile retailerilor online in primele luni, dar acum stocurile pare ca crescut, iar noi am reusit sa testam un kit dual channel de la Kingston, un Fury Beast cu o capacitate de 32GB.

Scopul noilor memorii de tip DDR5 este reducerea curentului in timp ce latimea de banda este dublata. Astfel, tensiunea de alimentare standard pentru modelele de memorii DDR5 este de 1.1V comparativ cu 1.35V la DDR4. In PC-urile de tip desktop oricum nu vad ca acest aspect sa aiba un impact mare asupra facturii la curent sau asupra performantei si cel mai probabil un plus se va vedea la dispozitivele mobile. Insa dupa cum vor arata si rezultatele testelor, cel mai probabil cei care vor construi un sistem cu ajutorul noilor memorii DDR5 vor apela la XMP 3.0, iar atunci tensiunea de alimentare va fi tot de 1.35V.

O alta diferenta intre memoriile de tip DDR4 si DDR5 este faptul ca un singur modul RAM DDR5 poate avea o capacitate de pana la 64GB comparativ cu 16GB cat suporta DDR4. Pe partea de gaming, in situatia actuala insa, 16GB RAM DDR4 se dovedesc suficienti in peste 90% din cazuri. Insa cantitatea crescuta de memorie RAM alaturi de latimea de banda generoasa poate ajuta dezvoltatorii de jocuri si sa le dea o libertate mai mare pentru a crea titluri mai atractive din punct de vedere vizual si sa ajute la crearea unui gameplay mai avansat, cum a fost in cazul titlului Ratchet & Clank: Rift Apart lansat pe Playstation 5, care a putut fi dezvoltat la potentialul sau maxim doar cu ajutorul vitezelor mari de citire/scriere ale unui SSD de ultima generatie.

Revenind la Kingston Fury Beast, mai jos va las platforma de test si specificatiile complete ale kitului.

Platforma de test

Pe langa memoria de tip DDR5, o noutate pentru meine a fost si primul contact cu o carcasa produsa de PCGarage – AlphaGear Archon. Ca o mica paranteza, aceasta mi-a placut prin designul boxy, industrial. Are o constructie rigida si permite wire-management dupa cum puteti observa si in poze, vine cu un panou lateral transparent tempered glass si permite iluminare ARGB. Vine cu 4 ventilatoare ARGB incluse, iar pretul acesteia este de asemenea de bun simt.

Specificatii memorie

Tip de memorii DDR5 Capacitate 2x 16GB Versiune XMP XMP 3.0 Frecventa XMP 6000 MHz Latente XMP 40-40-40-80 Tensiune de alimentare XMP 1.35 V Frecventa de baza 4800 MHz Latente de baza 40-39-39-76 Tensiune de alimentare de baza 1.1 V Clasificare viteza XMP PC5-48000 / DDR5-6000 Compatibilitate Intel Core gen 12 CPU / Intel 600 Series MB Format memorii DIMM Numar pini 288 Radiator Da, Aluminiu Culoare memorii Negru Pret 1600RON

Fiind prima memorie de tip DDR5 pe care am folosit-o si de la care avem date concludente, comparatia evidenta pentru date care merita facuta este cu memorie de tip DDR4 si daca merita activat profilul XMP3.0 comparativ cu vitezele „out-of-the-box” fara overclocking. In cazul memoriei DDR4, testul a fost rulat doar cu modul XMP2.0 activat ( 3200Mhz, latenta 16-18-18-36), memorie Kingston HyperX Predator.

Am adunat datele din AIDA64 in tabelul de mai jos, aveti si screenshot-urile, precum si rezultatele din MaxxMem.

DDR4 XMP 2.0 3200Mhz CL16 Default DDR5 DDR5 XMP 3.0 6000Mhz CL40 Read (MB/s) 45850 75422 93653 Write (MB/s) 25546 69384 83396 Copy (MB/s) 41528 68943 84244 Latency (ns) 72.5 81.2 65.6

Rezultatele sunt suficient de clare, comparativ cu DDR4, DDR5 ofera viteze de scriere si citire superioare, iar modul XMP3.0 aduce un spor de performanta considerabil. In cazul lui MaxxMem, conform log-ului de pe site nu specifica nimic concludent legat de suportul/optimizarea software-ului pentru DDR5, iar rezultatele ar putea fi discutabile.

Din punctul meu de vedere memoriile de tip DDR5 trebuie luate in considerare de oricine intentioneaza sa isi construiasca un sistem in viitorul apropiat indiferent daca doreste sa aleaga AMD sau Intel. In momentul de fata din pacate, AMD inca nu ofera suport pentru memoriile de tip DDR5 ( va fi suportat de AM5), ci doar Intel, deci cei care doresc astazi sa construiasca un sistem cu memorie DDR5 sunt restrictionati sa aleaga platforma Intel. Memoria RAM alaturi de placa de baza sunt componentele cel mai putin inlocuite in cazul unui potential upgrade, asa ca blocarea unui viitor sistem pe o platforma cu DDR4 nu isi are sensul decat daca se doreste construirea unui sistem de buget. Kitul DDR5 produs de Kingston este o alegere inspirata datorita performantelor bune, al fiabilitatii demonstrate de brand de-a lungul anilor si datorita pretului destul de atractiv pentru o memorie de tip DDR5.