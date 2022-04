OnePlus Nord N20 ar putea fi salvarea companiei

OnePlus a incetat sa mai fie o companie care oferta telefoane ieftine si bune si care sa nu aiba concurenta. OnePlus incearca sa se reintoarca la gloria de alta data, iar Nord N20 ar putea fi salvarea.

Personal nu cred asta, iar Oppo va inghiti definitiv compania in curand si nu vom mai auzi de OP in scurt timp. Este doar parerea mea. Dar daca se va intampla asa sau nu ramane de vazut. Pana atunci compania incearca sa atraga din nou clientii prin modelul Nord N20 ce se va lansa in curand.

Pana acum avem doar randari si specificatii neoficiale, dar suna bine ce stim pana acum: ecran de 6.4 inch AMOLED Full HD la 60Hz, senzor de amprenta in ecran, Snapdragon 695, 48MP camera principala si 8MP ultrawide, 6GB RAM, 128GB de stocare si OxygenOS bazat pe Android 11.

Alte detalii nu avem, dar avem o randare 3D care arata super bine. Este un telefon mid-range si daca vine la un pret bun ar fi interesant.