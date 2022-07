Kingston incheie un parteneriat cu Ninjas in Pijamas

Kingston este cel mai mare integrator de memorii din lume (atentie, nu producator) si ofera o gama variata de memorii, incepand cu stick-uri de memorie si pana la memorii RAM. Acum au un parteneriat cu Ninjas in Pijamas, o organizatie de gaming celebra.

Practic, Kingston va echipa organizatia cu memorii de gaming, asta inseamna RAM si SSD-uri, pentru o mai buna experienta in gamingul la nivel inalt. Este o dovada ca produsele Kingston sunt bune, iar asta se va vedea in testele de anduranta si in competitiile eSports unde orice FPS conteaza.