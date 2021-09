Kingston a lansat SSD-ul portabil XS2000

Kingston a lansat un SSD portabil denumit XS2000. Acesta promite viteze foarte mari, are o dimensiunea foarte mica si vine in capacitati de stocare de pana la 2TB. Vitezele promise sunt de pana la 2000MB/s scriere si citire si este oferit inclusiv cu protectie IP55 pentru apa si praf. Are port USB Type C 3.2 Gen2x2 si este oferit in capacitati de 500GB, 1TB si 2TB.

Are 5 ani garantie, suport tehnic gratuit, doar 29 de grame si este compatibil cu orice platforma. Pretul inca nu-l cunoastem.