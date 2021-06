Mio a lansat noi camere auto

Mio, unul dintre cele mai bune branduri de camere auto, a lansat noi camere pentru soferi. Sunt modele din seria 8, mai exact patru modele noi care vin cu imagine buna si un nou design.

Mio MiVue 812, 818, 846 și 866, acestea sunt modelele. In gama de mijloc fac parte modelele 812 si 818. Acestea vin cu un ecran de 2.7 inch WQHD, pot filma pana la rezolutie 2K la 30FPS sau Full HD la 60FPS, au un unghi de 140 de grade fara efect fisheye si senzor de 5MP.

Printre alte functii regasim: GPS, Wi-Fi, Bluetooth, compatibilitate cu o camera de spate precum A50, compatibilitate cu Mio Smartbox.

De asemenea, modelul 818 dispune exclusiv de 2 noi funcții cu ajutorul aplicației, Mileage Reporter – care, prin intermediul smartphonului generează rapoarte ale călătoriilor efectuate și Find My Car – o funcție care pune la dispoziția utilizatorilor, tot prin intermediul aplicației, ultima locație a mașinii, pentru o ușoară localizare a mașinii parcate.

Mio MiVue 846 Wi-Fi este o camera cu display de 2.7 inch in format 16:9, unghi de filmare de 150 de grade, senzor Starvis IMX307, poate filma Full HD cu HDR, are GPS, detecteaza camerele de viteza si include si un senzor G pentru siguranta suplimentara prin intermediul unui fisier ce nu poate fi suprascris in cazul unui accident.

Suporta un card de memorie de pana la 256GB, este compatibila cu o camera de spate, are sisteme de avertizare in caz de coliziune sau depasire involuntara a benzii, dar si mod parcare disponibil prin Mio Smartbox.

MiVue 866 este vedeta. Foloseste un senzor Mio Ultra 2/3 inch, primul din lume, similar cu senzorii de pe camerele foto DSLR. Este de 1.5 ori mai mare decat un senzor normal, mult mai bun pentru conditii de luminozitate scazuta. Se monteaza folosind adeziv 3M (nu ventuza, ceea ce e naspa daca ma intrebati pe mine), inregistreaza Full HD cu HDR, are Wi-Fi, GPS si toata suita de functii Mio.