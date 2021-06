Oppo Reno5 Lite Review

N-am avut timp sa ma plictisesc de telefoane mobile in ultimele luni. Am avut un meniu variat de la Samsung, Realme, Vivo sau Xiaomi pana la Oppo. De fapt Oppo Reno5 Lite este primul meu contact cu acestia, un telefon din segmentul mijlociu. Oppo este compania-mama a OnePlus si fratele mai mare a lui Vivo si Realme. Daca sunt asemanari intre aceste branduri, acesta este motivul. Sa revenim la Reno5 Lite si sa vedem cum s-a descurcat!

Un procesor octa-core de la Mediatek, P95, realizat pe o tehnologie de 12nm pune totul in miscare. Alaturi de acesta 8GB RAM si 128GB pentru stocare, cu slot card microSD prezent la datorie si jack de 3.5mm pentru casti.

Ecranul este de 6.43 inch de tip AMOLED si rezolutia FullHD+.

Camera foto principala este de 48MP, ei i se alatura una ultrawide de 8MP si 2 senzori de 2MP pentru macro si adancime. Frontal avem un senzor de 32MP.

Bateria are o capacitate de 4310mAh si se incarca rapid la 30W.

Puncte Pro

Primul lucru pe care l-am observat este pachetul complet. Incepand de la cablu de date, incarcator, husa si pana la casti. Tot ce ai nevoie intr-un singur loc, fara vreun compromis. Desi este realizat din plastic, constructia imita bine aspectul premium si este placuta si ca aspect si ca feeling. Senzorul de amprenta este sub ecran si este rapid. Este destul de subtire pentru categoria de telefoane din care face parte, plus usurel la 172 de grame. Designul este similar cu Realme 8 Pro, iar daca ne uitam la dimensiunile celor doua, Reno5 Lite este o idee mai mare. Totusi, usor de utilizat chiar si cu o mana.

P.S. frunza care se observa pe spatele telefonului e de la planta, nu exista pe telefon, desi ar fi dat bine 🙂

Ecranul de tip AMOLED este mereu o placere in utilizare si avem always-on-display, iar rezolutia FullHD+ este suficienta.

Android 11 cu interfata ColorOS 11.1 mi-au adus aminte de Realme, cele doua interfete fiind foarte similare, cu ColorOS fiind cea „batrana” si mai inteleapta, iar RealmeUI la inceput de drum. Bloatware nu este mult (Netflix si Facebook), iar nivelul de personalizare este unul suficient de avansat. Interfata se misca bine, ba chiar poti regla viteza animatiilor. S-a descurcat cu brio in utilizare zilnica fara a-l abuza de jocuri.

Screen-on-time-ul este in jur de 5 ore cu o autonomie de o zi jumatate. Abuzat, o incarcare tot reuseste sa tina de dimineata pana seara.

Sunetul este puternic si desi nu impresioneaza, nu-l vad ca pe un punct contra. Singurul difuzor asezat la baza telefonului este puternic si se descurca decent.

Selfie-urile au o calitate buna si culori naturale, chiar mi se vad toate firele de par din barba 🙂

Video-urile 4K sunt reusite atata timp cat pastrezi stabilitatea telefonului si nu efectuezi miscari bruste.

Puncte Contra

Majoritatea dezamagirilor mele raportate la acest telefon pleaca de la pret si concurenta care in segmentul mijlociu nu iti lasa timp de respiro. Reno5 Lite costa momentan 1550 RON, iar la acest pret am fost obisnuit sa primesc mai mult.

Ecranul desi este bun, are o rata de refresh standard de 60hz, fara nimic fancy in timp ce in acest segment gasim telefoane cu 90 sau chiar 120HZ (si tot ecrane AMOLED).

Procesorul este batranel, lansat in martie 2020, utilizat si pe Oppo Reno3 Pro, iar arhitectura pe 12nm este deja de domeniul trecutului.

La camera foto nu ma asteptam sa fiu dezamagit, mai ales dupa ce am folosit Realme 8 Pro care este mai ieftin si mai performant la acest segment. Senzorul de 48MP desi este mare, nu reuseste sa captureze foarte multe detalii. In plus de asta, in momentul in care am inceput sa descarc pozele pe PC si sa ma uit la ele, culorile erau foarte agresive – cred ca este singurul telefon in care tehnologia AI in loc sa faca o poza mai placuta, o face mai putin placuta. Astfel, m-am simtit nevoit sa revin pe „teren” sa fac mai multe fotografii cu AI-ul dezactivat, apoi sa-l reactivez si sa compar diferentele. In unele cazuri sunt foarte mari. Cea mai mare bataie de cap ii da verdele, care desi este foarte vibrant si in realitate de la cat a plouat, nu arata asa radioactiv ca cel prezentat de AI. Este o camera care nu are ce cauta in acest segment de pret. Bineinteles, partea de AI se poate corecta prin intermediul unei actualizari software la care chiar sper ca se lucreaza.

Va las mai jos o comparatie, poza fara AI si poza cu AI:

O galerie extinsa aveti mai jos si cred ca va dati singuri seama unde a fost AI pornit si unde oprit.

Camera ultra-wide nu straluceste nici ea.

Zoom-ul 2x este digital si foloseste senzorul principal de 48MP. Rezultatul are de cele mai multe ori efectul de acuarela.

Zoom-ul 5x din nou reusit pe Realme aici nu l-as fi pus deloc.

Nici modul Night nu reuseste sa ridice camera foto din stadiul de mediocra.

Alt lucru la care nu ma asteptam este filmarea FullHD la doar 30 de cadre pe secunda si o calitate slabuta. Modul 60 de cadre pe secunda precum si o imbunatatire a calitatii s-ar putea rezolva tot printr-o actualizare software.

Concluzii

Reno5 Lite la pretul de 1550RON este un telefon greu de recomandat. Pare un telefon care a trecut prin procesul de research & development pe repede inainte, scos pe piata doar pentru a fi o varianta Lite. Segmentul mijlociu este mult prea competitiv si zona in care oamenii vor sa obtina cat mai mult pentru banii lor, iar Reno5 Lite nu indeplineste aceste cerinte. Cel putin nu la pretul actual. Sper ca urmatorul telefon de la Oppo sa-mi lase o impresie mai buna.