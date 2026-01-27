S-a lansat Dacia Duster in India – e mai dotat, arata diferit si joaca intr-o liga superioara. De ce nu se poate si la noi?

S-a lansat Duster în India, dar sub brandul Renault. Mașina nu se produce la Mioveni, arată diferit, este mult mai dotată decât Duster-ul european și face parte dintr-o gamă superioară. De ce se întâmplă asta în India și la noi nu?
O să vă explic la final de ce, însă între timp iată și dotările:
Motorizări și transmisii
- Turbo TCe 160 (benzină turbo 1.3 litri): 163 CP, 280 Nm, cutie automată 6 trepte DCT cu ambreiaj umed
- Turbo TCe 100 (benzină turbo 1.0 litri): 100 CP, 160 Nm, cutie manuală 6 trepte
- Strong Hybrid E-Tech 160 – 1.8 benzină + două motoare electrice, baterie 1,4 kWh, transmisie cu 8 rapoarte DHT, cu promisiunea de până la 80% rulaj urban în mod electric în anumite condiții
Schimbari vizuale
- Alte stopuri si alte farur
- Interior cu materiale mai calitative, inclusiv piele
- Fete de usi redesenate cu elemente decorative mai frumoase
- Inserii de metal si piano black
- Atentie mai mare la detalii
- Cusaturi pe volan, bord, usi si scaune
Date tehnice
- Platformă RGMP (Renault Group Modular Platform), cu localizare pentru India (aprox. 90% componente)
- Gardă la sol: 212 mm
- Unghi atac: 26,9°, unghi degajare: 34,7°
- Portbagaj: 518 litri până la poliță, 700 litri până la plafon
- Bare de plafon: capacitate 50 kg
- Jante până la 18 inch, în funcție de echipare
Dotări importante
- Două ecrane mari: 10.1 inch infotainment + 10.25 inch instrumentar digital – preluate de pe modelele Renault precum Rafale
- Sistem multimedia cu Google integrat (în funcție de versiune), plus Android Auto și Apple CarPlay wireless
- Plafon panoramic
- Hayon electric
- Scaune față cu reglaj electric (6-way), încălzire și ventilație
- Climatizare automată pe două zone
- Încărcare wireless pentru telefon
- Cameră 360 grade, senzori parcare față/spate
- Pachet ADAS (17 funcții) și asistențe de nivel 2, în funcție de echipare
- 6 airbag-uri standard, TPMS, frână de parcare electronică, discuri pe toate roțile
- Iluminare ambientală și moduri de condus
Un alt aspect care mă surprinde este garanția. Renault oferă în India 7 ANI GARANȚIE sau 150.000 km. Prețuri încă nu avem, dar vor fi dezvăluite în martie.
De ce Dusterul din India este o mașină superioară față de Duster-ul din Europa produs de Dacia?
În Europa, Duster se vinde cu sigla Dacia și este o mașină gândită din start să fie ieftină. Cât mai multă mașină pe bani cât mai puțini. Asta impune compromisuri la materiale și echipări, ca să rămână în zona de preț care îl face special.
În India, Duster este Renault și trebuie să lupte într-un segment unde rivalii sunt extrem de duri și au multe dotări. Dacă Renault ar fi lansat Duster-ul așa cum este în Europa, ar fi fost ignorați. Indienii vor un anumit tip de mașini.
Renault folosește Duster ca vârf de lance pentru relansarea brandului în India, deci are interesul să îl facă să pară premium și să justifice un preț mai mare. Acolo, diferența dintre o mașină care se vinde și una care nu se vinde se face fix prin dotările de confort și tehnologie, nu doar prin robustețe. În Europa, Duster câștigă prin raport preț-utilitate și prin opțiuni orientate spre practică, nu prin lux.
Participa la discutie!
Kanan Jarrus a zis
Si ce i-ar impiedica sa puna 1-2 masini fix asa cu sigla Renault si in showroom-urile romanesti?
Sa lanseze oferta si pe piata romaneasca.
Poate asa isi dau seama ca sunt destui clienti interesati sa plateasca pentru upgrade si calitate si la noi in tara.
Daniel Bis a zis
Noi suntem mai putini, mai prosti si mai saraci … nu meritam efortul
vlad_dsc a zis
Mai săraci ca indienii… Hai că ești pe lângă.
vlad_dsc a zis
Ok, India ca și stat o fi un colos global din punct de vedere economic, însă ca și nivel de trai, c’mon…