S-a lansat Dacia Duster in India – e mai dotat, arata diferit si joaca intr-o liga superioara. De ce nu se poate si la noi?

S-a lansat Duster în India, dar sub brandul Renault. Mașina nu se produce la Mioveni, arată diferit, este mult mai dotată decât Duster-ul european și face parte dintr-o gamă superioară. De ce se întâmplă asta în India și la noi nu?

O să vă explic la final de ce, însă între timp iată și dotările:

Motorizări și transmisii

Turbo TCe 160 (benzină turbo 1.3 litri): 163 CP, 280 Nm, cutie automată 6 trepte DCT cu ambreiaj umed

Turbo TCe 100 (benzină turbo 1.0 litri): 100 CP, 160 Nm, cutie manuală 6 trepte

Strong Hybrid E-Tech 160 – 1.8 benzină + două motoare electrice, baterie 1,4 kWh, transmisie cu 8 rapoarte DHT, cu promisiunea de până la 80% rulaj urban în mod electric în anumite condiții

Schimbari vizuale

Alte stopuri si alte farur

Interior cu materiale mai calitative, inclusiv piele

Fete de usi redesenate cu elemente decorative mai frumoase

Inserii de metal si piano black

Atentie mai mare la detalii

Cusaturi pe volan, bord, usi si scaune

Date tehnice

Platformă RGMP (Renault Group Modular Platform), cu localizare pentru India (aprox. 90% componente)

Gardă la sol: 212 mm

Unghi atac: 26,9°, unghi degajare: 34,7°

Portbagaj: 518 litri până la poliță, 700 litri până la plafon

Bare de plafon: capacitate 50 kg

Jante până la 18 inch, în funcție de echipare

Dotări importante

Două ecrane mari: 10.1 inch infotainment + 10.25 inch instrumentar digital – preluate de pe modelele Renault precum Rafale

Sistem multimedia cu Google integrat (în funcție de versiune), plus Android Auto și Apple CarPlay wireless

Plafon panoramic

Hayon electric

Scaune față cu reglaj electric (6-way), încălzire și ventilație

Climatizare automată pe două zone

Încărcare wireless pentru telefon

Cameră 360 grade, senzori parcare față/spate

Pachet ADAS (17 funcții) și asistențe de nivel 2, în funcție de echipare

6 airbag-uri standard, TPMS, frână de parcare electronică, discuri pe toate roțile

Iluminare ambientală și moduri de condus

Un alt aspect care mă surprinde este garanția. Renault oferă în India 7 ANI GARANȚIE sau 150.000 km. Prețuri încă nu avem, dar vor fi dezvăluite în martie.

De ce Dusterul din India este o mașină superioară față de Duster-ul din Europa produs de Dacia?

În Europa, Duster se vinde cu sigla Dacia și este o mașină gândită din start să fie ieftină. Cât mai multă mașină pe bani cât mai puțini. Asta impune compromisuri la materiale și echipări, ca să rămână în zona de preț care îl face special.

În India, Duster este Renault și trebuie să lupte într-un segment unde rivalii sunt extrem de duri și au multe dotări. Dacă Renault ar fi lansat Duster-ul așa cum este în Europa, ar fi fost ignorați. Indienii vor un anumit tip de mașini.

Renault folosește Duster ca vârf de lance pentru relansarea brandului în India, deci are interesul să îl facă să pară premium și să justifice un preț mai mare. Acolo, diferența dintre o mașină care se vinde și una care nu se vinde se face fix prin dotările de confort și tehnologie, nu doar prin robustețe. În Europa, Duster câștigă prin raport preț-utilitate și prin opțiuni orientate spre practică, nu prin lux.