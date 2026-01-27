Arena IT

Sondajul de marți: Ce rețea de telefonie folosiți? (2026)

Am rulat sondajul în 2018, în 2022, în 2023, în 2024 și anul trecut, iar locul 1 le-a revenit, de fiecare dată, celor de la DIGI, deloc surprinzător…

Cred că anul acesta, cei de la DIGI vor trece pe primul loc și în statistica oficială, nu doar la sondajele de aici. 🙂

Ca de obicei, încep eu: am un sim DIGI personal și unul Vodafone, pentru serviciu, dar și un YOXO în sistemul de alarmă de acasă și unul Vodafone Easy pe care îl folosesc pentru a testa telefoanele pe care le primesc la review.

Ce rețea de telefonie folosiți? (2026)
