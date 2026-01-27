Probleme la TikTok în SUA, unde apare și un competitor – Cafeluța IT – 27.01.26

De la haosul de pe TikTok după preluarea americană și investigația UE împotriva Grok, la lansarea unui nou AirTag și planurile guvernului SUA de a scrie reguli cu AI. Iată cele mai tari titluri tech de azi.

Haos total pe TikTok după preluarea americană: Noii proprietari americani ai TikTok au început cu un blackout masiv. O pană de curent la un centru de date a cauzat o „cascadă de defecțiuni” care a blocat algoritmul, a resetat numărătoarea de vizualizări la zero și a făcut imposibilă încărcarea video-urilor pentru milioane de utilizatori. Detalii

Utilizatorii TikTok fug la o aplicație indie rivală: Frustrați de problemele tehnice, utilizatorii americani șterg în masă TikTok. Aplicația UpScrolled a devenit a 9-a cea mai descărcată din App Store, iar echipa mică se luptă să țină pasul cu valul de utilizatori noi. Detalii

UE investighează oficial Grok și X pentru deepfake-uri sexuale: Comisia Europeană a demarat o anchetă formală împotriva companiei lui Elon Musk, xAI, după ce chatbot-ul Grok a generat imagini sexualizate, inclusiv cu minori. Platforma X riscă amenzi uriașe pentru nerespectarea regulilor de siguranță. Detalii

Guvernul SUA vrea să scrie reguli de siguranță cu AI-ul Google: Administrația Trump plănuiește să folosească Google Gemini pentru a redacta reglementări federale complexe, inclusiv pentru siguranța transporturilor. Experții avertizează că „halucinațiile” AI-ului pot duce la accidente și decese. Detalii

OpenAI dezvăluie secretele agentului său de codare AI: Compania a publicat detalii tehnice neobișnuit de ample despre cum funcționează agentul său Codex, care ajută la scrierea și depășirea problemelor de programare. Detalii

Președintele OpenAI a donat 25 de milioane de dolari pentru campania lui Trump: Greg Brockman, co-fondatorul și președintele OpenAI, a fost un mega-donor pentru super-PAC-ul pro-Trump, în timp ce administrația acestuia sprijină agresiv industria AI. Detalii

Apple lansează în sfârșit un nou AirTag: După cinci ani, Apple a actualizat tracker-ul său. Noul AirTag are un cip UWB de generația a doua pentru găsirea precisă de la o distanță cu 50% mai mare și un speaker de două ori mai puternic. Dar încă nu are gaură pentru breloc. Detalii

Google plătește 68 de milioane de dolari pentru că a „ascultat” pe ascuns: Gigantul tech a ajuns la un acord pentru a încheia un proces în care era acuzat că Google Assistant a înregistrat conversații private ale utilizatorilor… din greșeală. Detalii

Xiaomi SU7 a depășit Tesla Model 3 în China: Pentru prima dată de la lansarea Model 3, un alt producător a vândut mai multe mașini electrice premium în China. Xiaomi, cunoscut pentru telefoane, a livrat peste 258.000 de unități SU7 în 2025. Detalii

Tesla începe livrările Cybertruck în Orientul Mijlociu: În timp ce cererea pentru pickup-ul electric se prăbușește în SUA, Tesla și-a extins piața, începând oficial livrările în Emiratele Arabe Unite. Detalii

Studiu confirmă: mașinile electrice chiar curăță aerul: Dovezile din sateliți sunt acum clare: creșterea adoptării vehiculelor electrice a dus la o scădere măsurabilă a poluării cu dioxid de azot (NO2) în orașele din SUA. Detalii

Ubisoft propune încă 200 de concedieri la sediul din Paris: După închiderea studioului din Stockholm și anularea a șase jocuri, gigantul francez vrea să reducă cu aproape 20% forța de muncă la sediul central. Detalii

O nouă eră pentru Claude: integrare directă în Slack și Canva: Asistentul AI Anthropic se conectează acum profund cu aplicații precum Slack, Figma și Canva, permițând utilizatorilor să interacționeze și să creeze conținut direct în chat. Detalii

Microsoft dezvăluilt Maia 200, acceleratorul AI de generația a doua: Gigantul tech a anunțat un nou cip AI de 3nm, proiectat pentru inferență eficientă, care promite avantaje semnificative de performanță față de rivali. Detalii

Amsterdam interzice bicicletele electrice „fat-bike” în parcuri: Orașul emblematic pentru biciclete ia măsuri împotriva e-bike-urilor „fat tire”, considerate prea grele și periculoase pentru pistele din parcurile istorice. Detalii

Bateria e-bike-ului tău poate fi un generator de urgență: În caz de pană de curent după furtuni, bateria puternică a bicicletei tale electrice poate fi folosită pentru a încărca telefoanele, laptopurile sau chiar un frigider mic. Detalii

Cum să criptezi hard disk-ul fără să-i dai cheile Microsoft: Un ghid Ars Technica explică cum să activezi criptarea BitLocker pe Windows, dar să păstrezi cheile de recuperare în siguranță, departe de cloud-ul Microsoft. Detalii

Olimpiada de Iarnă 2026: Program complet și cum să privești: Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina încep pe 6 februarie. Iată programul evenimentelor și cum să urmărești totul în direct pe Peacock și NBC. Detalii