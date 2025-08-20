TCL lansează un monitor ultra-wide Dual 4K de 57 inch cu panou QD-Mini LED

TCL a prezentat oficial 57R94, cel mai mare monitor de gaming din portofoliul său. Ecranul ultra-wide de 57 inch vine cu rezoluție Dual UHD (7680×2160), raport de aspect 32:9 și curbura 1000R, oferind o alternativă la configurațiile multi-monitor.

Monitorul folosește tehnologie QD-Mini LED cu 2304 zone de dimming local, certificare VESA DisplayHDR 1400 și acoperire DCI-P3, promițând culori precise și contrast ridicat. Este gândit atât pentru gaming, cât și pentru creație digitală.

Pentru jucători, 57R94 oferă rată de refresh de 120 Hz, timp de răspuns de 1 ms, suport AMD FreeSync Premium și G-SYNC, plus setările dedicate Game Master.

Modelul marchează extinderea TCL pe segmentul de monitoare ultra-wide premium, după ce anul trecut compania a intrat pe piață cu modele UHD între 27 și 34 de inci.