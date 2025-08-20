Dark Mode ar putea deveni mai bun pe Windows 11

Implementat acum 10 ani, Dark Mode nu este nici acum ajuns la maturitate. Totusi, sunt sanse ca la sfarsitul anului sa primim un Dark Mode mai bun.

Daca va uitati nici acum nu arata bine si multe ferestre sau meniuri nu sunt in Dark Mode. Totusi, Phantomofearth a observat meniuri si ferestre de dialog cu o tema intunecata intr-un build de Windows 11. Nu sunt dark mode 100%, dar este un inceput. Lucrarile sunt in curs, deci sunt sanse ca pana la 25H2 de la sfarsitul anului sa se lucreze la modificari importante.

Windows 11’s file operation (copy, access denied, etc.) dialogs are FINALLY getting support for dark mode! Here’s how the dialogs look in dark mode at this point, hidden in build 26100.5061. Also notice the light buttons in the top right, still a work in progress of course. pic.twitter.com/3D00lWIJcn — phantomofearth (@phantomofearth) August 15, 2025

Ca idee, nici pana acum, la 10 ani de la implementare, Control Panel sau Run nu beneficiaza de Dark Mode.