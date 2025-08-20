Arena IT

Dark Mode ar putea deveni mai bun pe Windows 11

Implementat acum 10 ani, Dark Mode nu este nici acum ajuns la maturitate. Totusi, sunt sanse ca la sfarsitul anului sa primim un Dark Mode mai bun.

Daca va uitati nici acum nu arata bine si multe ferestre sau meniuri nu sunt in Dark Mode. Totusi, Phantomofearth a observat meniuri si ferestre de dialog cu o tema intunecata intr-un build de Windows 11. Nu sunt dark mode 100%, dar este un inceput. Lucrarile sunt in curs, deci sunt sanse ca pana la 25H2 de la sfarsitul anului sa se lucreze la modificari importante.

Ca idee, nici pana acum, la 10 ani de la implementare, Control Panel sau Run nu beneficiaza de Dark Mode.

