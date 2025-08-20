XPG lansează SSD-ul RGB Gen4 SPECTRIX S65G

ADATA a anunțat noul SSD de gaming XPG SPECTRIX S65G, un model PCIe Gen4x4 cu viteze de citire de până la 6.000 MB/s și scriere de 5.000 MB/s. Unitatea integrează iluminare RGB în formă de „X”, compatibilă cu software-ul principalilor producători de plăci de bază.

S65G suportă NVMe 1.4, SLC caching și Host Memory Buffer, fiind compatibil atât cu platforme Intel și AMD, cât și cu PlayStation 5. Capacitățile ajung până la 2TB, iar construcția include tehnologii de protecție LDPC și criptare Pyrite. Noul SSD este disponibil cu garanție de 5 ani și se poziționează ca unul dintre cele mai rapide SSD-uri RGB pentru gaming de pe piață.