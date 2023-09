Laptop-uri performante pentru toamna anului 2023 – bune pentru facultate dar si pentru job

Luna septembrie este deosebita din punct de vedere al vanzarilor. Lumea vine acasa din concediu si se pregateste pentru scoala sau pentru a incepe serviciul in forta, motiv pentru care sunt cumparate gadget-uri noi, rechizite scolare, haine, laptop-uri si chiar telefoane. Uite cateva laptop-uri pe care noi le recomandam pentru mai multe activitati.

Cand vine vorba de productivitate, laptop-urile echipate cu tehnologii NVIDIA sunt poate cele mai bune din piata. NVIDIA s-a concentrat in ultimii ani pe tehnologii care sa ajute utilizatorul sa fie mai productiv sau sa ii fie usurata munca. NVIDIA a implementat multe tehnologii cu AI integrat si in continuare dezvolta solutii noi. Asadar, putem spune ca in spatele acestor laptop-uri se afla mult mai multa tehnologie decat ne putem imagina sau decat citim in fisa de specificatii.

Un bun exemplu de tehnologie cu AI este NVIDIA Broadcast, care transforma orice camera web intr-un studio la tine acasa. Optimieaza anularea zgomotului de fundal, imbunatateste calitatea video si audio si poate chiar sa urmareasca privirea astfel ca tu sa ai ochii mereu in camera web chiar daca te uiti in alta parte.

Pentru studentii din domeniul design-ului, cei care fac animatii, editari video sau se ocupa in general de arta digitala, laptop-urile echipate cu seria RTX accelereaza procesul de randare, gestioneaza ray tracing in timp real si ofera previzualizari mai fluide. De asemenea, studentii STEM, cei care fac inginerie, arhitectura, au avantaje daca folosesc tehnologiile NVIDIA.

De asemenea, gamerii nu au fost uitati. Seria RTX ofera performante excelente in gaming, ofera functii precum Ray Tracing sau DLSS despre care am tot vorbit in trecut, iar NVIDIA Reflex asigura o latenta redusa.

Fiind vorba despre laptop-uri, autonomia este extrem de importanta pentru utilizator. Astfel, NVIDIA a implementat tehnologii precum Max-Q, care se ocupa de gestionarea bateriei. Laptop-urile care includ Max-Q sunt in general modele subtiri, usoare si eficiente din punct de vedere energetic, ceea ce le face ideale pentru studenti pentru ca sunt usor de transportat. Max-Q va asigura o autonomie mai buna prin gestionarea resurselor mult mai eficient.

In plus, laptop-urile echiapte cu RTX sunt o investitie pentru viitor, deoarece ele raman relevante si puternice timp de ani de zile, adaptandu-se la cerintele software in continua evolutie.

Uite ce laptop-uri iti recomandam noi:

GIGABYTE G5 KF-E3EE313SD este un laptop dotat cu placa video NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB, un procesor Intel Core i5-12500H, 16GB RAM DDR5 si un SSD generos de 512GB. Din pacate nu vine cu Windows, deci trebuie sa il pui tu. Pentru asta ti-am pregatit mereu articolele cu licentele de Windows. Laptop-ul este foarte bun pentru gaming si task-uri mai avansate. Are o conectica bogata, o racire puternica si design-ul este robust. Costa 4799 lei la cel.ro

GIBGABYTE G7 MF-E2EE213SD este varianta mai mare de 17.3 inch. Acesta vine cu NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB, acelasi procesor i5 precum modelul de mai sus si acelasi SSD. Este 4499 lei tot la cel.ro

MSI Katana GF66 12UC-812XRO este o varianta preferata de mine. Foloseste o placa video NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB, un procesor Intel Core i5-12450H pana la 4.4GHz, 15.6″, ecran Full HD, 16GB memorie RAM, SSD 512GB. MSI mi-a placut mereu si chiar foloses un Pulse 15 si merge impecabil. Acest model il gasiti la Altex la 3799 lei.

LENOVO Legion 5 15ACH6H este ultima noastra recomandare. Acest laptop foloseste o placa video NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB, procesor AMD Ryzen 5 5600H pana la 4.2GHz, 15.6″, un ecran Full HD, 16GB memorie RAM, SSD 512GB. Lenovo mereu a avut laptop-uri cu pret bun si specificii mai puternice decat de obicei, insa stiu sa faca cost cutting prin zone unde utilizatorul nu vede. Este 4999 LEI la Altex.

Si lista poate continua. Mai sunt modele de la ASUS pe care le puteti alege, modele HP sau chiar un Acer Aspier 7 pentru zona de business, office.