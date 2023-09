Hands-on si prezentare – carcasa Endorfy ARX 700 Air

Foarte rar vorbim despre carcase aici pe site si in general in industria tech.

Iar review-urile pentru carcase sunt mult mai rare comparativ cu cele dedicate placilor video sau procesoarelor. E un proces mai lung care necesita un numar mare de pasi care trebuie executati pentru a obtine rezultate reale si putini o fac. Pentru a avea rezultate de incredere si comparatii cu alte modele din acelasi segment de pret, un reviewer ar trebui sa aiba o camera care sa pastreze constant aceiasi temperatura si macar 5 alte carcase prin care sa mute aceleasi componente si sa masoare temperaturile in aceleasi jocuri si aplicatii dupa acelasi interval de timp. Si deasupra – cireasa de pe tort – cable management. E o distractie interesanta, dar foarte consumatoare de timp.

Din aceste considerente, articolul de fata nu poate fi considerat un review, ci mai mult un hands-on si o prezentare a unei carcase de la Endorfy – anume ARX 700 Air, lansata la inceputul verii.

Incet, cu pasi mici, imi pregatesc PC-ul de upgrade: planul la ora actuala este ca in 2024 sa trec la alt CPU, mo-bo si DDR5. Insa am inceput cu carcasa si am cautat un model generos ca spatiu, cu flux de aer optimizat, port USB tip C frontal si in care va incapea o placa video de neam prost daca va fi cazul – adica mare. Din aceste considerente am ales un ARX 700 AIR de la Endorfy.

Aceasta este o carcasa middle-tower, cu sursa pozitionata in partea de jos si panoul lateral transparent – tempered glass. Nu ma dau in vant dupa RGB – modelul AIR nu prezinta nici un fel de sistem de iluminare ambiental, dar pentru cei fani ai luminitelor Endorfy are ARX 700 RGB.

Cantareste 8.5kg si are 486mm inaltime, 228mm latime si 472mm lungime. Vine cu 5 ventilatoare de 140mm incluse: 3 frontale, unul deasupra si unul in spate, iar in cazul in care nu vi se par suficiente – mai pot fi adaugate inca 3. Suporta placa video de maxim 410mm lungime (neamul prost mentionat mai sus) si cooler pentru procesor de 179mm inaltime.

Ofera o constructie solida, cu materiale de calitate si un cable management elegant. Frontal si in partea de sus este echipata cu plasa pentru a captura praful care doreste sa intre in carcasa, iar in partea inferioara un filtru.

Cele 5 ventilatoare sunt silentioase si in materie de temperaturi – comparativ cu vechea carcasa – am observat o scadere de 5 grade pe partea de CPU si una de 3 grade pe partea de GPU de cand am facut transplantul. Asta in SnowRunner cu ajutorul MSI Afterburner.

Endorfy ARX 700 Air este o carcasa reusita si are dotarile moderne si dimensiunile de care aveam nevoie. O consider si o carcasa frumoasa datorita simplitatii grilei frontale dar care totusi ii da o personalitate. O gasiti la eMag in varianta AIR aici si RGB aici.