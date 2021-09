Laptopuri echipate AMD pentru toate categoriile de studenti [P]

Studenții se pregătesc să se întoarcă la universități în această toamnă (în sistem online, offline ori hybrid), iar aceștia au nevoie de un laptop pe care se pot baza pentru asimilarea de noi cunostiinte, precum si pentru a se relaxa in cele mai noi jocuri. Solutiile mobile de procesoare si placi video AMD se regasesc intr-o gama variata de laptopuri, astfel incat este imposibil sa nu gasiti unul care sa vi se potriveasca.

Asus VivoBook 17 este o solutie viabila pentru cineva cu un buget modest, dar care nu va dezamagi, un daily-driver pe care te poti baza.. Acesta este echipat cu un ecran generos de 17.3 inch de tip IPS si cu o rezolutie FullHD. Procesorul este un AMD Ryzen 3 3250U cu 4MB cache si o frecventa cu turbo de 3.5Ghz. Placa grafica integrata este un AMD Radeon Vega 3. Cei 8 GB RAM DDR4 alaturi de SSD-ul pe slot M2 de 512GB il fac suficient de rapid pentru toate cerintele uzuale ale unui student.

Cantareste 2.3 kg, are 2 porturi USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 USB tip C, jack de 3.5mm si un port HDMI. Pretul acestuia este 2200RON.

HP Envy x360 se remarca prin ecranul tactil 2 in 1 pentru un plus de creativitate. Ecranul are o diagonala de 15.6 inch, este de tip FullHD cu micro-margini, care ofera culori vibrante si precise. Balamaua la 360 de grade se adaptează astfel încât să capturezi cu precizie orice schiţă complicată. Procesorul ales este un AMD Ryzen 5 45ooU realizat pe o tehnologie de 7nm, cuplat cu o placa video AMD Radeon. Pentru stocare este folosit un SSD pe slot M2 de 512GB, iar memoria RAM este alcatuita din 2 placute de 8GB DDR4 la 3200Mhz.

Durata de viata a acumulatorului este de 9 ore, dar poate varia in functie de utilizare si o jumatate de ora de incarcare cu acesta oprit asigura 50% din capacitatea bateriei. Pretul acestuia este de 4200RON.

Daca vine vorba de un laptop bun la toate, unul dintre acestea este ROG Strix G15 produs de ASUS. Echipat cu un procesor AMD Ryzen 9 5900HX, o placa video dedicata GeForce RTX 3060 de 6GB GDDR6 si 16 GB RAM DDR4, G15 este solutia pentru cineva care cauta all-in-one. Este suficient de puternic pentru procesare grafica, dar si pentru a utiliza masini virtuale sau pentru sesiuni de gaming cu ray-tracing activat. Ecranul acestuia este de 15.6 inch de tip IPS, FULL HD la 144hz cu Adaptive Sync. Tastatura este iluminata, o atentie sporita a primit-o partea de racire pentru sesiuni de gaming prelungite, vine dotat cu un port HDMI, 3 USB 3.2 tip A generatia 1 si un USB 3.2 tip C. Pretul acestuia este de 6900RON.

Am lasat la final Acer Nitro 5, un powerhouse portabil pe care momentan il am si la review. Acesta foloseste un ecran de 17.3 inch FHD la 144hz, iar cuplarea cu placa video RTX 3070 de 8GB GDDR6 si procesorul AMD Ryzen 7 5800H cu 8 nuclee si 16 fire de executie va asigura o experienta lina indiferent ce vreti sa jucati pe el. Avem 16GB RAM si DDR4 si 2 SSD-uri de 512GB pe socket M2. Este un laptop pentru cei care nu vor sa faca rabat la perfomante, despre care va voi povesti pe larg in review-ul dedicat. Varianta cu ecran de 15.6 inch o gasiti la 7700RON.