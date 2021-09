Capacitatile bateriilor pentru linia iPhone 13 a fost dezvaluita

Stim ca celor de la Apple le place sa vorbeasca mult in procente si in termeni de comparatie vagi cand lanseaza un nou produs. Pentru cei care doreau valori concrete, acestea au fost aflate.

Astfel, toata linia iPhone 13 foloseste un acumulator mai mare decat corespondentul din linia 12. Cel mai mare salt este la iPhone 13 Pro Max, care are o baterie de 4373mAh, cu 18.5% mai mare decat cea a generatiei Pro Max de anul trecut.

iPhone 13 are o baterie de 3240mAh si este cu 15% mai mare decat cea a modelului de anul trecut.

Nici iPhone 13 mini nu a fost neglijat, avand o baterie cu 9% mai mare: de 2438mAh, iar iPhone 13 Pro de 3125mAh, adica o crestere de 11%.

Ramane de vazut cum se vor comporta bateriile cu ecranele de 120hz. iPhone-urile au avut mereu o autonomie buna pana acum si cel mai probabil aceste cifre au fost ascunse deoarece ele nu impresioneaza pe hartie si sa evite „conflictele” cu Android, unde o baterie are in medie 4500mAh. O comparatie inutila desigur, dar care se face in continuare.