Am reușit să readuc la viață un iPad Mini din 2012

Am acasă un iPad Mini Wi-Fi din 2012 pe care nu prea îl mai foloseam. A fost tableta neveste-mii o vreme, apoi i-am cumpărat o husă cu tastatură și am folosit-o o vreme pentru redactarea articolelor de aici, iar soția pentru un joc pe care îl juca de câțiva ani.

Cum ultima versiune de iOS suportată de acest model a fost 9.3.5, tableta a rămas o vreme nefolosită, pentru că nu mai permitea update și nici instalarea de noi aplicații. Deh, tehnologia asta și trecerea de la arhitectura de 32 la cea de 64 biți….

Cu toate acestea, am tot căutat o modalitate de a o putea folosi și pentru altceva decât pentru web surfing pe Safari, pentru că îmi place dimensiunea ei compactă și pentru că încă se mișcă mai mult decât decent pentru vârsta și configurația ei. Așa că am dat de un mic video pe YouTube, în care se explică modalitatea extrem de simplă prin care poți păcăli ”Apple” și poți instala aplicații care altfel nu sunt disponibile.

Pentru cei care preferă pașii scriși, nu vizionați, cum sunt eu, vă las mai departe detaliile. Condiția sine qua non este să un alt gadget Apple cu un soft updatat și pe care să fi logat cu același cont ca și pe tableta veche. Eu am folosit iPhone SE 2020 de serviciu (apropo, aveți un review al lui Gabi aici).

Pe telefonul/tableta cu soft la zi, mergeți în AppStore și instalați aplicațiile de care aveți nevoie pe celăălalt device. Nu este nevoie să le și configurați aici ăn vreun fel. Pe telefonul/tableta cu soft vechi, mergeți tot în AppStore, la secțiunea Purchased și apăsați iconița în formp de nor din dreptul aplicației dorite, apoi confirmați că vreți să o descărcați.

Rezultatul? Îl vedeți mai jos:

Acum am și tabletă pentru zilele când plec pe undeva și am chef să continui vizionarea seriilor StarTrek pe Netflix, dar nu am chef să car laptopul după mine și nici să îmi stric ochii la telefonul cu diagonală de 6 inci și ceva. Bine, prima dată m-a pus soția să testez noua mea realizare în grădină, când m-a trimis la copt și tocat vinete. Dar, hei!, cine a putut să facă toate astea urmărindu-l și pe Spock, în același timp? 🙂