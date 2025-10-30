Lenovo a lansat Legion Pro 27Q-10 – cel mai accesibil monitor OLED QHD de gaming de până acum

Lenovo a introdus poate cel mai accesibil monitor OLED de gaming de până acum. Se numește Legion Pro 27Q-10 și aduce un display cu diagonală de 27 inci, rezoluție QHD și rată de refresh de 280 Hz la un preț de doar 337 de dolari.

Nu este un monitor cu dotări excepționale, dar se face remarcat printr-un raport calitate/preț foarte bun. Printre altele, acesta oferă un raport de contrast de 1.5 milioane la 1, acoperire 99% pentru standardele sRGB și DCI-P3 și calibrare foarte bună cu deviație delta E < 2. Luminozitatea maximă este de doar 250 niți, însă în HDR poate urca până la 400 niți (APL 10%), respectiv 1000 niți (APL 3%). În ceea ce privește conectica, monitorul dispune de două porturi HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 și porturi USB Type-A și Type-C pentru conectarea perifericelor.

Din păcate, Lenovo l-a lansat oficial doar în China și nu se știe când și dacă va ajunge și în alte regiuni.

Via Wccftech