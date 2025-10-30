China impune ca influencerii să fie calificaţi pentru a discuta subiecte sensibile

Pe 25 octombrie 2025, o nouă reglementare a intrat în vigoare în China, obligând creatorii de conținut care vor să comenteze teme precum medicină, finanțe, drept sau educație să dețină calificări recunoscute (diplomă universitară, licență profesională sau certificat).

Conform autorităților de reglementare online, scopul este reducerea dezinformării și protejarea publicului de sfaturi potențial periculoase. Platformele sociale din China, precum Douyin, Weibo sau Bilibili, trebuie să verifice acreditările influencerilor și să se asigure că postările vin cu surse citate și mențiuni clare (inclusiv dacă informația e generată de inteligență artificială.

Noua lege mai interzice reclamele pentru medicamente, suplimente și produse alimentare prezentate ca „educative”, pentru a evita prezentarea mascată a unei promovări comerciale.

Și într-un fel mi se pare normal. Așa pot apărea tot felul de teorii conspiraționiste, iar lumea se îndobitocește. Și la noi este plin internetul de experți în medicină, politică, explozibili etc. Poate ar trebui să se mai calmeze lucrurile.