China impune ca influencerii să fie calificaţi pentru a discuta subiecte sensibile

Pe 25 octombrie 2025, o nouă reglementare a intrat în vigoare în China, obligând creatorii de conținut care vor să comenteze teme precum medicină, finanțe, drept sau educație să dețină calificări recunoscute (diplomă universitară, licență profesională sau certificat).
Conform autorităților de reglementare online, scopul este reducerea dezinformării și protejarea publicului de sfaturi potențial periculoase. Platformele sociale din China, precum Douyin, Weibo sau Bilibili, trebuie să verifice acreditările influencerilor și să se asigure că postările vin cu surse citate și mențiuni clare (inclusiv dacă informația e generată de inteligență artificială.
Noua lege mai interzice reclamele pentru medicamente, suplimente și produse alimentare prezentate ca „educative”, pentru a evita prezentarea mascată a unei promovări comerciale.
Și într-un fel mi se pare normal. Așa pot apărea tot felul de teorii conspiraționiste, iar lumea se îndobitocește. Și la noi este plin internetul de experți în medicină, politică, explozibili etc. Poate ar trebui să se mai calmeze lucrurile.
Participa la discutie!
Radu a zis
Mai este un aspect. O diploma de la o universitate de renume de la ei, inseamna foarte mult (pentru ei). Cel/cea care detine acea diploma a obtinut-o pe merit.
La noi e putintel diferit, mai ales de cand toti repetentii din politica au master (3-4 bucati) si doctorat (1-2-3 bucati). Increderea populatiei scade si asa multi ajung sa vada intr-un baiat de galerie ceva autentic.
Răzvan Balica a zis
În România doar politicienii și cei cu relații pot obține ușor un titlu de doctor. Pentru noi (pulimea) regulile sunt foarte stricte și uneori chiar se face exces de zel în anumite privințe.
Radu a zis
Nu te contrazic deloc! Insa voi sunteti mult mai putin vizibili din pacate, ceea ce nu mi se pare corect!
Ar trebui sa fie exact invers, cei care l-ati obtinut cu efort sa fiti 8n prima linie, iar repetentilor din politica sa le fie fie retrase fie reevaluate.
S-a incercat ceva la Ponta, insa justitia a invins. La Ciuca…. nici nu s-a mai pus problema sa se incerce ceva