Lisuan Tech 7G106 și 7G105: primele plăci video chinezești pe 6 nm și cu performanțe comparabile cu NVIDIA RTX 4060

În ciuda debutului timid din urmă cu un an, chinezii par să avanseze rapid și să lanseze GPU-uri din ce în ce mai performante. De data aceasta e vorba despre două modele de la Lisuan Tech, 7G106 și 7G105, ambele realizate pe 6 nm și prevăzute cu 12 GB, respectiv 24 GB de memorie RAM. În teste sintetice, GPU-urile chinezești nou anunțate livrează performanțe comparabile cu RTX 4060 de la NVIDIA, iar în ciuda lipsei de optimizare din jocuri și a driverelor imature, acestea pot rula în condiții jucabile chiar și unele titluri AAA.

Modelul 7G106 atacă segmentul de mijloc și este destinat gaming-ului, iar în materie de dotări aduce 96 ROPs, 12 GB de memorie RAM GDDR6 pe bus de 192 biți și compatibilitate PCIe Gen 4 x16. TDP-ul acestuia este de 225 W, iar alimentarea se realizează printr-un singur conector PCIe cu 8 pini. Placa sosește în format triple slot și dispune de trei ventilatoare, iar la nivel de conectică are patru porturi DisplayPort 1.4a. De asemenea, suportă rezoluții de până la 8K cu 60 Hz și Freensync, encodare AV1 la 4K la 30 fps sau HEVC la 8K la 30 fps, respectiv decodare AV1 și HEVC la 8K la 60 fps. În materie de API-uri, Lisuan 7G106 suportă DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 și OpenCL 3.0, fiind similar cu soluțiile oferite de NVIDIA și AMD. Obține 26.800 puncte în 3D Mark Firestrike, adică aproape la fel de bine ca RTX 4060, iar în Black Myth Wukong, Wuchang: Fallen Feathers și Shadow of The Tomb Raider poate asigură până la 80 cadre pe secundă la rezoluție 4K, utilizând tehnologia de upscaling proprie denumită NRSS.

Celălalt model, Lisuan Tech 7G105, aduce același GPU, însă dispune de 24 GB de memorie RAM GDDR6 cu ECC și este destinat segmentului profesional. Are o putere de calcul de 24 TFLOPs în FP32 compute, 192 GP/s, 384 GT/s și poate fi conectat la până la 16 monitoare la rezoluție 1080p la 60 hz. Construcția este similară cu a modelului de gaming, diferența fiind doar la nivelul alimentării, care este de tip 12V-2×6 în loc de PCIe cu 8 pini.

Alte detalii nu au fost încă dezvăluit, nici măcar prețurile, însă avansul chinezilor pe segmentul GPU-urile este cât se poate de evident. Producătorul va livra primele sample-uri începând de luna viitoare, iar din septembrie va demara producția în masă. Cel mai probabil, firma chineză va testa mai întâi piața locală înainte de o eventuală lansare globală.

