Microsoft a lansat versiunea de 1TB pentru Xbos Series S Black

Consola accesibila de la Microsoft, Series S, a primit o varianta de 1TB in culoarea neagra, in loc de versiunea de baza de 512GB.

Desi nu foarte populare in Romania, stirea este pentru cei care isi doresc cu adevarat asa ceva. La noi in tara sunt foarte multe PS-uri si extrem de putine console de la Microsoft. Totusi, daca cineva isi doreste poate lua acum consola de 1TB.

Va costa in jur de 350 euro si va fi disponibila de la 1 septembrie. In paralel au anuntat si un controller nou si o pereche noua de casti, in colaborare cu Starfield, noul joc realizat de Bethesda. Castile sunt 130 de euro iar controllerul 80 de euro.