Mi-am luat o camera auto noua – Mio 886 care filmeaza 4K

Am luat o pauza de la impachetat bagajele ca sa scriu articolul asta. Plec in concediu la noapte si fosta mea camera auto tot facea figuri, asa ca am luat una noua tot de la Mio. Am reusit sa o testez si vreau sa va arat si voua cat este de misto.

N-am vrut sa plec in concediu si sa nu am camera pusa. Camera pe care am folosit-o pana acum a fost tot un Mio dintr-o gama de top, filma 2K si avea si HDR, doar ca din cauza unor probleme software (zic eu) avea momente cand nu mai inregistra.

Asadar, am luat modelul nou in urma cu o saptamana si vreau sa va spun ca este cea mai misto camera din cate am vazut. Calitatea filmarilor este top si consider ca o astfel de camera v-ar ajuta si pe voi.

Este vorba de Mio 886 care costa la eMAG 1149 lei. Da, stiu, o sa ma injurati ca e scumpa de parca o vand eu, dar merita toti banii.

Ca orice alta camera Mio o sa primesti in pachet alimentatorul cu cablu super lung si suportul de parbriz, cu lipici in cazul de fata. Adica l-ai montat si adios, nu-l mai dai jos ca dupa nu mai sta lipit. Preferam sa vina cu ventuza in pachet. Am pastrat ventuza de la fosta camera deci pentru mine in momentul de fata nu este o problema.

Meniul este clasic si gasiti in el toate setarile posibile si imposibile. Imi place ca poate fi folosita si in modul parcare, dar ai nevoie de alimentare separata sau de chestia asta. Senzorul folosit este de 1/1.8 inch de la Sony si poate filma 4K cu 30FPS, dar fara HDR. Daca vrei HDR trebuie sa treci pe 2K la 30FPS. Real vorbind nu ai nevoie de 4K ca nu filmezi nunti cu ea, vrei doar sa vezi traficul, un numar de inmatriculare si sa ai o dovada cand te-a lovit un prost.

Am filmat cu ea in 4K noaptea si ziua si 2K cu HDR ziua si noaptea ca sa vad diferentele. Va las mai jos filmuletele. Tot ce am observat eu notabil nu consta in rezolutie ci in HDR. Noaptea este de preferat sa folositi HDR-ul daca vreti sa vedeti numerele de inmatriculare de la masinile care vin din sens opus. Din cauza farurilor ele nu sunt vizibile daca nu ai HDR-ul activat.

Aveti filmari in diferite scenarii….vorbesc de la sine. Eu va spun ca merita banii si recomand sa o folositi in 2K cu HDR. E cel mai ok asa. Sa va luati si aplicatia MiVue Pro ca sa ii faceti update de firmware sau la radarele fixe. Imi place ca poti sa-i pui avertizare cand depasesti limita de viteza, iti detecteaza camerele radar fixe si are o multime de alte setari interesante.