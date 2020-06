Mafia: Definitive Edition – trailer oficial – grafica foarte buna

Asa cum stiti deja primul joc Mafia primeste un remaster. Avem acum un trailer oficial dupa ce am fost tinuti in priza cu o simpla imagine. Trailer-ul arata foarte bine si grafica a fost adusa in prezent.

Eu consider ca arata foarte bine si abia astept sa apara. Mafia 1 l-am terminat o singura data iar Mafia 2 de cel putin 10 ori.