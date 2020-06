Si va fi disponibil din ianuarie 2021. De asemenea, Hitman 3 inchide mini seria si promite un final dramatic.

Anuntul a fost acoperit de lansarea consolei PS5 despre care am vorbit AICI. Hitman 3 va fi si ultimul joc al seriei. IO Interactive mentioneaza ca in noul joc vom avea moduri noi de a interactiona cu lumea din jur, iar actiunile vor avea un impact mai mare in lumea in care se desfasoara jocul.