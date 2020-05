Mafia va primi un remake absolut superb

Welcome (back) to the city of Lost Heaven.

De fapt vestea buna nu se opreste aici: toate cele 3 titluri are seriei vor fi actualizate.

Primul Mafia, lansat de Illusion Softworks in 2002 a fost o adevarata bijuterie de joc. Incepand de la coloana sonora extaordinara, o poveste foarte bine scrisa si o grafica de zile mari cu o atentie la detaliu greu de intalnit la momentul respectiv, a ramas pentru mine unul dintre cele mai bune titluri pe care le-am jucat. Mafia 1 va primi un remake total, fiind realizat pe un engine grafic al standardelor 2020. Puteti admira primele screenshoturi mai jos:

Mafia II: Definitive Edition este si el pregatit pentru lansare, iar oaia neagra a seriei – Mafia III nu a fost lasata pe dinafara. In cazul lui Mafia III vorbim de un titlu mai recent si probabil vorbim de o versiune remaster si nu un remake complet.

Mai multe detalii vom primi pe 19 mai, iar jocurile vor fi disponibile pentru Xbox One, PS4 si PC prin intermediul Steam si Epic Games Store.