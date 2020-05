India devine noua China

India, o tara cu o populatie de 1.3 miliarde de locuitori, ar putea deveni noua China in viitorul nu foarte indepartat. Foarte multi producatori vor sa paraseasca China, iar India este cea mai buna varianta.

China este in acest moment tara care produce orice, mai ales tehnologie. Este cam greu sa gasesti un produs care nu este fabricat acolo. Totusi, multe companii americane si nu numai vor sa isi mute fabricile in India.

Samsung si-a mutat toate fabricile din China in Vietnam, iar Apple ii va urma in scurt timp. Conform informatiilor ajunse in online, Apple pregateste inchiderea fabricilor din China si se indreapta spre India si Vietnam.

India este pregatita sa primesca 1000 de companii si este pregatita sa produca atat telefoane cat si echipamente medicale de top. Vietnam deja produce casti AirPods pentru Apple, iar estimarile spun ca 30% din productia de AirPods-uri se va face aici.

Atat India cat si Vietnam pot produce ieftin si mult, insa India are un potential mai mare. Este o tara mai mare cu o populatie mai numeroasa si are experienta. Sa nu uitam cati oameni importanti din domeniul IT sunt din India.

Eu cred ca India va deveni noua China in urmatorii ani, lucru care ma bucura dar nu in totalitate. Mi-as dori sa vad echipamente produse si in tari mai rasarite, insa este clar ca nu se poate.