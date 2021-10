MediaTek Dimensity 2000 – viitorul procesor realizat pe 4nm

Am testat recent OnePlus Nord 2 5G și Xiaomi 11T, ambele echipate cu procesor MediaTek 1200 AI. Deși am fost sceptic, pentru că telefoanele fără CPU Snapdragon sunt slabe, nu?, până la urmă am fost impresionat de el.

Telefoanele se mișcă foarte ok, fără lag și rulează fără probleme orice tip de joc sau de aplicație din PlayStore. Cu toate acestea, procesoarele lor sunt plasate doar în zona low-entry sau mid-range, fără a avea un repreentant pentru gama de flagshipuri.

Ei bine, asta se va schimba în curând! Compania locată în Hsinchu, Taiwan*, are în plan lansarea unui CPU denumit Dimensity 2000, litografiat în 4nm, care se vrra a fi vârful lor de lance.

Acesta va fi competitorul care îi va înfrunta pe Qualcomm Snapdragon 898, Exynos 2200 și Google Tensor. Procesorul va avea 1 x ARM Cortex X2 tactat la 3.0 GHz + 3 x ARM Cortex-A710 + 4 x ARM Cortex-A510 şi un GPU ARM Mali G710 MC10. Acesta dim urmă va genera o performanţă cu 35% mai bună decât pe ARM Mali-G78 şi un consum de energie cu 20% mai redus.

Pariul meu este că vom vedea cât de curând un OnePlus sau Xiaomi echipate cu asemenea procesor, la prețuri de flagship, adică în jurul a 1000 de euro.

*Taiwan este un stat nerecunoscut oficial de China, care încă îl mai consideră teritoriu care aparține de facto de marele stat asiatic. Istoria micului stat începe în 1950, când ca urmare a Războiului Civil Chinez, forțele naționaliste reprezentate de partidul Kuomintang au pierdut controlul asupra Chinei continentale, având sub jurisdicția de facto doar grupul de insule Taiwan, Insulele Pescadores, Kinmen și Matsu. Totuși, guvernul Kuomintang-ului, care s-a refugiat în Taiwan, a continuat să pretindă că reprezintă întreaga națiune chineză. Taiwan a devenit reședința guvernamentală a naționaliștilor, cu generalul Jiang Jieshi ca președinte. În 1945 Republica China, pe atunci sub conducerea Kuomintang-ului, a fost unul din membrii fondatori ai Organizației Natiunilor Unite. Recentele declarații ale președintelui chinez Xi Jinping, cu privire la o reunificare pașnică au provocat neliniște în geopolitica actuală. Ce este mai interesant este faptul că majoritatea clienților MediaTek, compania taiwaneză, o reprezintă firme din China comunistă.