Review Xiaomi 11T – cum se comportă senzorul de 108 MP?

Alex a testat în primăvară Xiaomi Mi 10T, iar la mine a ajuns, acum câteva zile succesorul lui. Ce s-a schimbat între cele două generații? Ei bine, aș fi tentat să vă spun că s-a renunțat la particula Mi de la telefon. 🙂

Bine, modificările sunt mai multe, așa că vă învit să parcurgeți review cu mine. Mai ales că știrea zilelor trecute a fost cea venită din Lituania, care ne îndemna să renunțăm la telefoanele producătorului chinez, pentru că au integrate instrumente de cenzură. Recunosc că nu am trimis vreun mesaj la colegi, cu Free Tibet! sau alte cele, deși m-ar fi tentat. Dar poate nu mai primesc alte telefoane pe care să le testez pentru voi. 😛

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip Fluid AMOLED, cu dimensiunea de 6,67 inci, aspect 20:9, rezoluție 2400 x 1080 pixeli, densitate de 395 ppi, acoperit cu sticlă Gorilla Glass Victus, având un refresh rate de 120Hz, 85% screen to body Chipset procesor octacore MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6nm) si GPU ARM G77 MC9Mali-G77 MC9 Memorie RAM 6GB/8GB/12GB LPDDR4X (eu am primit modelul de 12GB) Camera foto Principală: triplă – 108 mpx, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm; 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0″, 1.12µm, AF Are următoarele opțiuni: Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Filmeaza [email protected], [email protected]/60/120, gyro-EIS. Secundară: 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm Filmează [email protected] Stocare 128GB/256GB UFS3.1 (eu am primit modelul de 128GB) Conectivitate Dual SIM 5G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive; dual-bMeteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blueand A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS; NFC Sistem de operare Android 11 (cu interfața MIUI 12.5) Acumulator 5000 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă fast charging la 67W, (100% în 36 minute) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul de pornire; disponibil în trei culori: Gray Sierra, Blue Haze și Green Wood; difuzoare duale; protecție IP53

Ambalaj și accesorii

Cutia este aproape identică cu cea de la Mi 10T, de la culoare ei și până la cea a fonturilor. Măcar pe acestea din urmă le-au schimbat cu unele noi. 🙂 Toată povestea îmi aduce aminte de felul în care au schimbat logo-ul cu unul… aproape identic.

În interior avem telefonul, încărcătorul și cabul USB-C, o husă de silicon, cheița de la SIM-tray și trei broșurele. Aș fi tentat să spun că avem parte de minimul necesar, dar măcar avem încărcător și o protecție de ecran deja aplicată.

Design și construcție

Nu l-am avut pe mână pe 10T, dar îmi aduc aminte că Alex spunea despre el că e butucănos. La fel este și acesta. Nu într-un fel rău, să nu înțelegeți asta. Dar este un telefon mare, chiar dacă nu este greu. Nu o văd pe nevastă-mea folosindu-l decât dacă nu poate alege altceva.

Panelul ocupă aproape toată partea frontală, cu margini extrem de înguste. Camera selfie este decupată central de data aceasta. Deasupra ei este fanta difuzorului, iar pe muchia resprecivă avem si antena. Jos, sunt tăvița pentru cartelă, microfonul, difuzorul și mufa de încărcare. Pe lateralul stâng nu este amplasat nimic, iar pe cel drept sunt butoanele de volum și de pornire. Acesta din urmă are și senzorul de amprentă.

Și, dacă tot am ajuns acolo, deși nu a dat multe rateuri, tot mi se pare forțat amplasat astfel. Cred că locul natural este sub display, unde ai și loc să desenezi grafic amplasarea. My 2 pence: senzorul de pe buton nu va prinde la public și va fi la fel de ținut minte precum erau ecranele 3D pe la început de deceniu.

Pe spate regăsim ansamblul de camere, cu bliț cu tot, și ceva detalii scrise pe acolo – numele producătorului (de parcă l-ai putea încurca!, numărul megapixelilor, faptul că e compatibil 5G și locul producției – China.

Per ansamblu, Xiaomi 11T se simte bine în mână și are aspect premium. Îmi place mai ales pentru că nu are margini curbate, cum au început majoritatea să îl facă. Iar pentru că e destul de solid, poți liniștit să îl porți fără husă, adică in nude, cum se zice mai modern.

Software și performanță

Xiaomi tocmai ce a anunțat trei ani de actualizări majore de OS pentru modelele din seria 11T. Așa că poți cumpăra liniștit modelul, că vei primi update-uri destule.

V-am mai spus de multe ori aici că sunt fanul variantelor de OS cât mai aproape de Android nativ. Tocmai de aceea nu sunt fan MIUI, indiferent de generația la care se află. Mi se pare destul de dificil să găsești toate cele prin încrengătura de la interfața Xiaomi. Până și meniul de setări mi-a dat bătăi de cap. Bine, știu și că mai sunt printre cititori și fani ai interfeței sau, pur și simplu, oameni care s-au învățat cu ea. Nu vreau să vă supăr, dar îmi voi menține părerea – MIUI este ceea ce nu trebuie pentru un utilizator normal sau pentru oricine altcineva decât un fanboy.

Și vă voi da un exemplu pentru care zic asta: pentru a mai atenua din agasarea pe care o simțeam, am ales să instalez ca launcher implicit Nova Prime, că tot îl am în varianta plătită. Ei bine, poți instala alt launcher, dar nu îl poți folosi cu navigația prin gesturi. Pe românește, te trimite cu 2 ani în urmă!

Am încercat și un joc pe el, dacă tot a venit preinstalat, deși nu sunt gamer. Ce vă pot spune este că telefonul nu se supraîncălzește sau pierde din fluență în acele momente. Așa că, îl puteți lua liniștiți pentru tinerii gameri din familie.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

Deși telefonul este compatibil 5G, din păcate, timpul scurt nu mi-a permis să verific și asta… Însă este compatibil VoWiFi.

La final, am să-i dau Cezarului ce e al Cezarului – telefonul se mișcă impecabil. Nu am întâlnit deloc lag sau orice fel de motiv pentru care să mă plâng. Procesorul îmi este cunoscut de pe OnePlus Nord 2, iar MediaTek a demonstrat cu el că poate oferi soluții mid-range, dar cu performanțe de high-end curat. Dacă veți achiziționa modelul de 256/8GB cred că veți face o afacere și mai bună.

Ecran și sunet

Ei bine, dacă am fost cârcotaș la celelalte capitole, aici nu am ce spune: displayul, acest AMOLED folosit, este extrem de bine calibrat. Și, deși consumă evident mai mult cu setările de 120Hz, l-am ținut așa tot timpul cât l-am folosit. Ba chiar i-am activat și Allways On Display, ca să fie treaba oablă!

După cum am spus de fiecare dată când am testat telefoane, diferența de la 60 la 90Hz este insesizabilă. Dar de la 60 la 120Hz, totul devine mai fluid și mai… flawless.

Difuzoarele stereo sunt și ele peste medie. Din nou, nu știu cine mai ascultă muzică la maxim pe telefon și nu la o boxă bluetooth sau la o pereche de căști, dar și dacă ar face asta, nu ar fi chiar dezamăgiți. Este adevărat că, peste 80-85% începe să deranjeze, dar nu atât de mult pe cât m-aș fi așteptat. Iar cu asistentul pentru sunet, poți să reglezi destul de mult din tonalitatea redată.

Camera foto și video

108 megapixeli, da? Asta ca să definim de la început la ce ne raportăm. Știu, sunt telefoane care au mai puțini megapixeli și scot fotografii mai mult, și nu ne referim aici la iPhone sau Samsung, ci la gama Google Pixel.

Ce este interesant la interfața camerei este că are destule opțiuni, dar tu alegi pe care le activezi. Dacă nu le activezi, nu sunt descărcate pe telefon și nu le poți folosi.

Voi fi sincer, din nou: pe hărtie m-am obișnuit cu specificații impresionante care nu dau randament în viața reală. Nu este cazul aici, însă. Iar dacă nu mă credeți, faceți zoom maxim la pozele făcute la rezoluție maximă.

108MP

foto normal zoom 0.6X, 1X, 2X, 5X, 10X (ultimele două sunt inutilizabile la calitate)

bokeh

panorama

long exposure

selfie

selfie bokeh

video

video timelapse

video movie effect parallel world

video slow motion

dual video

video selfie

Telefonul oferă funcționalități destule în acest domeniu, deci îl văd util pentru cei care crează conținut foto-video, mai puțin pentru utulizatorii ca mine, care fac poze în modul point and shoot.

Baterie

OK, bateria este imensă – la 5000 mAh, dar display-ul este gurmand, mai ales când este setat pe 120Hz, iar modemul 5G consumă și el, mai ales în condițiile în care telefonul este programat să se conecteze pe o astfel de rețea, iar semnalul este slab pe la noi, indiferent de rețea.

Cu toate acestea, a reușit să mă țină de dimineață până seara, deci primește notă bună de la noi.

La toate astea trebuie adăugată și încărcarea rapidă la 67W, ceea ce înseamnă că poți face un dush cât ți se încarcă telefonul și poți pleca liniștit la restaurant, la club sau la cinema, seara, după o zi întreagă de utilizare. Bine, poți face asta dacă nu cumva sunt închise toate cele, din cauze de pandemie… 🙁

Preț, puncte pro și contra

Versiunea testată de mine va fi disponibil la precomandă la eMag, mi-home.ro, Flanco și PC Garage la un preț recomandat de 2499 lei, iar cel 8/256GB va costa cu 200 lei în plus. Prețul pare unul rezonabil, iar 200 lei discount, peste vreo două luni, îl fac demn de luat în calcul.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 67W

hardware potent pentru un midranger

display excelent, cu refresh rate de 120 Hz

camere foto și video făcute pentru creatori de conținut

3 ani suport software garantat

procesor MediaTek performant

difuzoarele duale

protecție IP53

CONTRA

cam butucănos

MIUI nu este pentru oricine

amplasarea senzorului de deblocare pe butonul lateral

bateria se consumă destul de repede