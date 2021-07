Review OnePlus Nord 2 5G – midrange level 2.0

Am început cu OnePlus Nord 5G (AC2003) și OnePlus Nord N10 5G, apoi a urmat OnePlus Nord CE 5G. Iată ca a sosit timpul celui mai nou membru al ”familiei” să ajungă la review – OnePlus Nord 2.

Cuprins

Display ecran de tip Fluid AMOLED, cu dimensiunea de 6,43 inci, aspect 20:9, rezoluție 2400 x 1080 pixeli, densitate de 410 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 90Hz Chipset procesor MediaTek Dimensity 1200-AI si GPU ARM G77 MC9 Memorie RAM 6GB/8GB/12GB LPDDR4X (eu am primit modelul de 12GB) Camera foto Principală: triplă – 50 mpx, 1.0 μm, OIS, f/1.88; 8 mpx (ultrawide), Field of View: 119.7°, EIS, f/2.25; 2 mpx (monolens) f/2.5. Are următoarele opțiuni de fotografie: Nightscape Ultra, AI Photo Enhancement, AI Video Enhancement, UltraShot HDR, Portrait Mode, Night Portrait Mode, Portrait distortion correction, Panorama, Pro Mode. Filmeaza [email protected], [email protected]/60 fps;[email protected]/60 fps, Super Slow Motion: [email protected] fps, [email protected] fps, Time-Lapse: 1080p 120fps, 720p 240fps Secundară: 32 mpx, Sony IMX615, 0.8μm, EIS, f/2.45 Are HDR și filmează [email protected], [email protected], Time-Lapse. Stocare 128GB/256GB UFS3.1 (eu am primit modelul de 256GB) Conectivitate Dual SIM 5G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G,2*2MIMO, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.2, support aptX & aptX HD & LDAC & AAC; GPS GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS, NaVIC; NFC Sistem de operare Android 11 (cu interfața OxygenOS 11.3) Acumulator 4500 mAh din aliaj Litiu-Polimer, formată din două celule, cu Warp Charge 65 la 5V/6V (0 – 100% în 30 minute) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în trei culori: Gray Sierra, Blue Haze și Green Wood; difuzoare duale

Ambalaj și accesorii

Am primit media kit-ul, așa că am avut în plus și 3 huse speciale, precum și o cutie mai mare. În rest, cutia telefonului conține husa de silicon transparent, încărcătorul și cablul lui, cheița de la tăvița SIM și broșurile aferente.

Nimic de adăugat aici, pentru că este identic cu ce ne-a obișnuit producătorul să livreze.

Design și construcție

Ca și ”fratele” lansat anterior anul acesta – Nord CE 5G, are cam tot pe acolo la dimensiuni. Este puțin mai greu (cu 19 grame), mai scund, mai ingust, dar mai gros. Toate acestea, însă, la nivel de milimetri, deci insesizabil. Panelul este de aceeași dimensiune și pare a fi cel de pe Nord 1. În fapt, la dimensiuni, este identic și cu OnePlus Nord CE 5G.

Displayul are punch hole în partea stângă sus, pentru camera selfie, iar marginile sunt extrem de înguste. Cu toate acestea, avem un difuzor de apeluri si pentru media, destul de lung. Pe spate avem ansamblul de camere și blitz, tot pe stânga, apoi logo OnePlus pe mijloc și detalii despre model, jos. Pe laterale avem butonul fizic pentru vibrații/silențios și cel de start/stop (dreapta), butoanele de sonor (stânga) și mufa USB-C, slotul pentru SIM și difuzorul (jos). Da, vestea bună este că sliderul pentru vibrații/silențios a revenit.

All in all, vorba ceea, la design seamănă cu OnePlus 9. Sau, mi se pare doar mie?

Software și performanță

Sunt unele țări unde telefonul vine livrat cu ColorOS, dar asta se întâmplă prin Asia, nu pe la noi, iar acolo oricum OnePlus livra HydrogenOS, până de curând. De asemenea, deși am văzut tot felul de păreri cu privire la schimbările din OxygenOS, personal nu le împărtășesc. Da, sunt de acord că lansarea de noi și noi modele va afecta capacitatea de update (de aici și integrarea aceea a echipelor proprii cu cele ale OPPO), da, sunt modele cu doar un update promis și da, OnePlus nu mai este acel brand exclusivist, la care ajungeai pe bază de invitații și care lansa unul maxim două modele pe an. Dar la nivel de software, nu mi se pare vreo înrăutățire. Cel puțin nu am observat eu.

Pe timpul utilizării, am primit și un update OTA:

Am fost extrem de curios să văd cum se comportă chipsetul de la MediaTek, despre care am auzit doar chestii faine. Până acum pot spune că este ce trebuie să fie – telefonul nu a avut lag sau probleme în utilizare. La Nord CE, la un moment dat, am reușit să îl încing destul de tare, la modelul acesta doar la prima setare, când îl aveam legat și la încărcător.

Dacă la Nord CE 5G discutam despre cum producătorul a luat ce consideră el ca ar trebui să aibă un midrange de la un flagship, acum OnePlus spune ceva mai mult:

Vedem la final dacă este sau nu așa.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

În încheierea capitolului, trei remarci:

Se pare că telefonul este compatibil cu rețelele 5G ale Vodafone, Orange și Digi out-of-the-box. Will try it! Seria Nord nu va fi parte din programul OxygenOS Beta. Sad face… Nu am putut instala sau seta Netflix și alte câteva aplicații, dar am înteles că e din cauza faptului că l-am primit înainte de lansarea oficială. De asemenea, din aceleași motive, se pare că nu am putut dezinstala anumite aplicații (Duo, Kepp, Notes etc.). Sper să nu aveți surpriza asta la achiziție. 🙂

Ecran și sunet

Displayul este cel de pe Nord 1, model pe care nu l-am testat, însă. Ce pot spune este că este destul de luminos să poată fi folosit și în lumină puternică, deși nu va fi tot timpul comod. Și este muuult peste cel de la Nord CE 5G, atât la calibrarea culorilor, cât și la felul în care se comportă în lumina soarelui. Se vede clar un pas în față făcut de OnePlus.

Sunetul este redat prin cele două difuzoare, ceea ce înseamnă un plus de calitate. Pe de altă parte, după cum zic la fiecare review – cine mai ascultă direct pe telefon muzică? Dacă îl folosiți până la 70-80% este chiar ok. Nu recomand să urcați peste acel nivel, pentru că se simte diferența dintre cele două difuzoare și lipsa basului. Altfel, dacă asculți rock, poți face asta și la 100%, că este ok. La căști, totul se schimbă și avem parte de un sunet clar redat, atât în apeluri, cât și în consumul de media.

Camera foto și video

Voi începe puțin invers – și voi menționa că apreciez camera frontală, cu performanțe mult îmbunătățite față de generația anterioară. Și nu, nu sunt fan selfie-uri (sau selfies?), dar taman camera aia o utilizăm în conferințe, apeluri video etc. Și, frumos fiind de felul meu, prefer să fiu redat ca atare 🙂

Pentru că doar Nord 1 nu a trecut prin mâna noastră, pot spune cu sinceritate că acest model își merită banii, măcar pentru evoluția la nivel de camere. Avem, pe lângă senzorii fizici, un software destul de eficient în ceea ce privește procesarea imaginilor, ce permite rezultate peste media altor modele din gama de mid-range. Ba chiar, avem opțiune de panorama (ca la Allview Soul X8 PRO) sau timelapse la camera selfie! Plus multe alte filtre la această cameră. A! Și chestia aia faină, numai bună pentru creatorii de conținut, pe care am văzut-o la realme GT 5G: dual-view video! Dar, mai bine las rezultatele să vorbească pentru Nord 2 5G:

Album Google Photos

Baterie

4500 mAh și două celule, plus un ciclu de încărcare completă în jumătate de oră. Cum vă sună? Nu-i așa că nu mai aveți nevoie de wireless charging?

Sunt un mare fan al seriilor Star Trek, de pe vremea lui Picard. Așa că am decis să urmăresc și The Original Series, cel cu căpitanul James T. Kirk. E acolo un episod, la începutul seriei, în care Enterprise găsește o sondă pământeană care se contopise cu una extraterestră. La un moment dat, Nomad, căci așa se numea sonda, începe să ”meșterească” pe puntea tehnică, crescând capacitatea motoarelor la 11 warp*. Cum nava nu putea rezista la viteze mai mari de 8 warp, căpitanul îi cere lui Nomad să refacă setările inițiale. Ei bine, cam așa mă simt cu noul sistem de încărcare rapidă Warp de la la OnePlus – mi-e frică să nu cedeze telefonul. Doar că, bateria este formată din două celule, iar sistemul previne supraîncărcarea. Lucru normal, ținând cont că bateria poate fi încărcată de la 0% la 100% în 30 minute!

*Viteza maximă pentru o navă din serialele Star Trek este limitată la 10 warp. Asta pentru că, la o asemenea viteză, corpul în distorsiune (nava spațială) ocupă toate punctele universului simultan, ceea ce teoretic este imposibil.

Pe parcursul utilizării, am reușit să trec ziua cu telefonul încărcat o singură dată. Ce-i drept, în utilizarea normală, eu îl încarc de vreo două ori, câteva zeci de minute. Cel puțin, așa fac cu OnePlus 6 personal. Este mai dificil cu Nord 2, pentru că acele câteva zeci de minute pot prea bine să însemne încărcare completă… 🙂

Preț, puncte pro și contra

Modelul de bază va fi disponibil la 1999 RON, pe site propriu, varianta de 8GB RAM și 128 ROM, și 244 RON, varianta de 12 GB RAM și 256 ROM. Nu uitați că puteți folosi invitația de la noi, pentru a beneficia de 10 Euro reducere la accesorii! La eMAG va fi disponibil începând cu prima săptămână a lunii august. De asemenea, OnePlus organizează o sesiune de precomenzi pentru fanii care vor să achiziționeze OnePlus Nord 2 5G înaintea vânzărilor clasice. Precomenzile încep pe 22 iulie, ora 18:00 pe http://onepl.us/romania și se încheie în noaptea lui 27 iulie. Toți clienții care cumpără OnePlus Nord 2 5G pe oneplus.com în perioada de precomandă vor fi primii care vor primi dispozitivul cu livrare anticipată, începând cu 26 iulie. Avantajele suplimentare includ reduceri de 10% la husa și folia de ecran Nord 2 și reduceri de 50% pentru OnePlus Buds Z.

La acel preț este poziționat peste cel de lansare al lui Nord CE 5G, în zona lui Xiaomi Mi 10T (care vine cu Qualcomm Snapdragon 865, ecran mai mare și camere mai performante) sau Samsung Galaxy A71 (îl are fiu-miu de la Crăciun și sunt impresionat de el; are ecran mai mare, dar doar Cornning Gorilla 3 ca protecție). Cred că pe la 1500 lei devine best buy în gama sa!

La momentul la care redactez articolul, nu există informații legate de distribuitori pe piața locală, dar putem bănui că vor continua să se folosească de contractele cu eMAG și Orange.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 60W

hardware potent pentru un midranger

display excelent, cu refresh rate de 90 Hz

camere foto și video peste nivelul unui telefon din clasa lui

OxygenOS cu update rapid de la producător

senzor de amprentă integrat în display

slider lateral pentru comutarea la vibrații/fără sonor

difuzoarele duale

CONTRA

design banal

preț care mai are nevoie de mici ajustări

rămâne de văzut cum se comportă CPU MediaTek