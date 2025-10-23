Melodii românești moderne reinterpretate pe stilul anilor 50 folosind inteligența artificială

Dacă inteligența artificială este folosită cu cap, poate da naștere unor lucruri cu adevărat interesante. Dincolo de glumele de pe Facebook și TikTok, manipulare sau funcții inutile integrate în telefoane, AI-ul poate produce și conținut de calitate.

Eu îl folosesc zilnic în activitatea mea, mai ales pentru sarcini repetitive sau de durată, iar asta îmi face munca mai ușoară și mă ajută să fiu mai eficient și uneori chiar mai relaxat la finalul zilei.

Zilele trecute, în timp ce căutam muzică pe YouTube, am dat peste câteva canale dedicate pieselor generate cu ajutorul AI-ului și am decis să le acord o șansă. N-am regretat deloc. Cred că este una dintre cele mai tari descoperiri din ultima perioadă.

Nu știu exact ce tip de AI a fost folosit sau cât a durat procesul, însă rezultatele sunt impresionante. Piese celebre precum Lose Yourself de Eminem, Smack That de Akon sau chiar manele au fost recreate într-un stil Soul al anilor ’50. Sună senzațional, deși după 10-15 melodii pe același ton începi să simți o ușoară monotonie.

Chiar și așa, ideea mi se pare excelentă. Vă las mai jos link-urile ca să ascultați și voi.

Soul’d Out – https://www.youtube.com/channel/UCOVgjMcWDA7LyBGk56niVwA

Zmeu ZM – https://www.youtube.com/@ZmeuZM

Suflet pe Vinil – https://www.youtube.com/@SufletPeVinil