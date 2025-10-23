Tot ce trebuie să știți despre: cum să încărcați corect telefonul pentru a prelungi durata de viață a bateriei

Bateria telefonului este unul dintre cele mai importante componente ale dispozitivului dumneavoastră, iar modul în care o încărcați poate influența semnificativ durata sa de viață.

Pentru a proteja bateria și a evita deteriorarea prematură, este important să urmați câteva sfaturi simple, dar eficiente. Bine, nu cred că nu le știți pe unele, ba chiar pe toate, doar că vi le reamintim.

Nu lăsați bateria să se descarce complet în mod regulat; este recomandat să începeți încărcarea atunci când nivelul bateriei ajunge la aproximativ 20-30%. Încărcarea constantă până la 100% nu este ideală, deoarece o încărcare între 80% și 90% ajută la prelungirea duratei de viață a bateriei.

De asemenea, evitați să lăsați telefonul conectat la încărcare pentru perioade lungi după ce bateria a ajuns la 100%, deoarece acest lucru poate genera supraîncălzire și poate reduce performanța bateriei pe termen lung.

Folosiți întotdeauna încărcătoare originale sau certificate, deoarece încărcătoarele necorespunzătoare pot afecta bateria și pot cauza probleme de siguranță. Știu că sunt mai scumpe, dar sunt cele mai potrivite pentru a nu risca accidente sau cheltuieli suplimentare.

Este important să evitați expunerea telefonului la temperaturi extreme, fie că sunt foarte ridicate sau foarte scăzute, deoarece acestea pot deteriora bateria. Mai ales vara, că iarna nu prea văd lume lăsând telefonul prin zăpadă. 🙂 Nici nu vreți să știți câți am văzut cu telefoanele lsate direct în spare, pe plajă sau la pescină…

Dacă utilizați funcția de încărcare rapidă, nu o folosiți în mod constant, deoarece aceasta poate genera căldură excesivă și poate afecta bateria pe termen lung. Da, este mai la îndemână, dar mă îndoiesc că veți avea nevoie urgent de telefon de fiecare dată cânt îl încărcați.

În plus, încercați să evitați utilizarea telefonului în timp ce este conectat la încărcare, pentru a reduce stresul asupra bateriei și a preveni eventualele probleme. Recunosc că și eu fac asta, dar încerc să evit pe cât de mult posibil.

Respectând aceste recomandări simple, veți proteja bateria telefonului și veți prelungi durata de viață a dispozitivului dumneavoastră.