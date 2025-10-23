Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

acer nitro 5
acer nitro 5
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Melodii românești moderne reinterpretate pe stilul anilor 50 folosind inteligența artificială
Tot ce trebuie să știți despre: cum să încărcați corect telefonul pentru a prelungi durata de viață a bateriei
YOXO deschide un magazin cu telefoane recondiționate
Peste jumătate dintre români cred că tehnologia și pandemia sunt instrumente de manipulare
Sondajul de marți: Ascultați podcasturi? (2025)
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Hidroelectrica suspendă timp de o săptămână plata cu cardul în aplicație

| 2 Diverse

Incepând de astăzi și până pe 31 octombrie, Hidroelectrica suspendă plata cu cardul în aplicația lor deoarece trec printr-un procesr de upgradare a sistemelor informatice.

„Această măsură este necesară pentru implementarea unor îmbunătățiri care vor asigura o experiență de utilizare mai rapidă, o securitate sporită a tranzacțiilor și o interfață mai prietenoasă pentru toți utilizatorii aplicației”

Daca erați obișnuiți să plătiți cu cardul din aplicație acum puteți să plătiți tot cu cardul dar prin aplicația băncii, scanând sau introducând manual datele de pe factură. Sau mergeți fizic la un roboțel și plățiti în oraș.

Participa la discutie!

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.