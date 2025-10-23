Hidroelectrica suspendă timp de o săptămână plata cu cardul în aplicație

Incepând de astăzi și până pe 31 octombrie, Hidroelectrica suspendă plata cu cardul în aplicația lor deoarece trec printr-un procesr de upgradare a sistemelor informatice.

„Această măsură este necesară pentru implementarea unor îmbunătățiri care vor asigura o experiență de utilizare mai rapidă, o securitate sporită a tranzacțiilor și o interfață mai prietenoasă pentru toți utilizatorii aplicației”

Daca erați obișnuiți să plătiți cu cardul din aplicație acum puteți să plătiți tot cu cardul dar prin aplicația băncii, scanând sau introducând manual datele de pe factură. Sau mergeți fizic la un roboțel și plățiti în oraș.