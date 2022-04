Mercedes Benz EQXX a parcurs 1000km cu o singura incarcare

Mercedes EQXX este o masina electrica concept care efectueaza teste in acest moment si care ar putea fi lansata in scurt timp. A parcurs 1000km cu o singura incarcare in testele realizate de Mercedes.

Testele realizate de Mercedes au fost realizate pe drumuri publice. Mai exact, masina a mers din Germania pana in Franta cu o viteza medie de 86km/h, iar temperatura a variat intre 3 si 18 grade.

Masina a ajuns la destinatie cu 15% autonomie care insemna in jur de 140km, iar consumul mediu de 8.7kWh la 100km.

Aceasta masina este un prototip pe care se testeaza tehnoloii noi dar si baterii noi. Range-ul este posibil sa fie si mai mare dupa ce se va pune totul la punct, iar asta suna extrem de bine pentru orice sofer care viseaza la o electrica.

Evident ca masina va costa enorm cand va fi gata, dar poate peste 10-15 ani vom vedea aceste tehnologii si pe masini accesibile.