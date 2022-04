Orange are cel mai rapid internet fix din Romania + analiza ofertei actuale

Folosesc reteaua mobila Orange de peste 20 de ani si 6 luni. Am acelasi numar de telefon inca de la inceput, iar pe parcurs am mai adaugat si alte abonamente. De curand, Orange a finalizat achizitia pachetului majoritar de 54% din actiunile Telekom Romania Communications, redenumita Orange Romania Communications. Ce s-a intamplat si cum te afecteaza pe tine iti explic imediat.

Pe data de 28 martie s-a incheiat procesul de tranzitie a Orange Romania Communications catre brandul Orange iar de la finalul lui martie, clientii pot achizitiona prima oferta comuna de servicii fix-mobil.

Ani la rand Orange a fost cel mai bun operator din Romania. Au avut si au in continuare cea mai buna retea cu cea mai buna acoperire 4G pentru 98.31% din populatie. In paralel, 5G-ul se dezvolta si este oferit in 17 orase, iar in Bucuresti este semnal 5G peste tot. Eu am si in casa.

In plus, Orange a continuat sa extinda reteaua 4G in 2021 in peste 254 de localitati si 4G+ in peste 1637 de localitati. Chiar daca 5G-ul este viitorul, 4G-ul nu este uitat si continua sa fie inca favorit.

De ce nu ar fi Orange in prezent un jucator important si pe partea de servicii fixe? Pai este si cred ca este abia inceputul pentru o dezvoltare frumoasa. Spun asta deoarece am vazut oferta lor convergenta, iar acum am planurile date peste cap.

Conform masuratorilor independente, Orange are cea mai buna acoperire mobila si cele mai bune viteze 5G. Unde mai adaugi, mai noua, infrastructura fixa Orange Romania Communications despre care vorbim imediat.

Eu am avut pana de curand cel mai rapid internet fix din Romania, celebrul Fiberlink 1000. Anul trecut se vorbea despre implementarea unor noi abonamente de 2.5Gbps si 5Gbps. Am facut precomanda pentru unul dintre ele si inca nu am primit nici o veste. Aproape se face anul.

Si tare bucuros am fost sa vad ca Orange, surpriza, ofera deja internet fix prin fibra la viteze de peste 1Gbps. Este vorba de abonamentul Fibra 2000 cu viteze de pana la 1.8Gbps, fiind astfel cel mai rapid net fix din Romania disponibil la nivel national.

Eu asteptam ca fraierul la ceilalti…iar Orange il are deja. Si cred ca stiti bine ce o sa fac in perioada imediat urmatoare. Ma mut cu totul la Orange.

Fiti atenti ce oferta are Orange in prezent:

Fibra 500 si TV Esential 42 lei pe luna pentru : internet de 480Mbps + 130 de canale TV din care 38HD + HBO si HBO Max 12 luni cadou + router Wi-Fi 6 + 100 euro reducere la diverse gadget-uri

: internet de 480Mbps + 130 de canale TV din care 38HD + HBO si HBO Max 12 luni cadou + router Wi-Fi 6 + 100 euro reducere la diverse gadget-uri Fibra 1000 si TV Esential 47 lei pe luna pentru : internet de 940Mbps + 130 de canale TV din care 38 HD + HBO si HBO Max 12 luni cadou + router Wi-Fi 6 + 200 euro reducere la device-uri

: internet de 940Mbps + 130 de canale TV din care 38 HD + HBO si HBO Max 12 luni cadou + router Wi-Fi 6 + 200 euro reducere la device-uri Fibra 1000 si TV Premium 52 lei pe luna pentru : internet de 940Mbps + 149 de canale TV din care 52HD, HBO si HBO Max 12 luni cadou + router Wi-Fi 6 oferit la pachet + 200 euro reducere la diverse gadget-uri

: internet de 940Mbps + 149 de canale TV din care 52HD, HBO si HBO Max 12 luni cadou + router Wi-Fi 6 oferit la pachet + 200 euro reducere la diverse gadget-uri Fibra 2000 si TV Esential 52 lei pe luna pentru: cel mai rapid internet fix din Romania 1800Mbps + 130 de canale TV din care 38 HD + HBO si HBO Max 12 luni cadou + router Wi-Fi 6 + 200 euro reducere la device-uri

cel mai rapid internet fix din Romania 1800Mbps + 130 de canale TV din care 38 HD + HBO si HBO Max 12 luni cadou + router Wi-Fi 6 + 200 euro reducere la device-uri Fibra 1000 32 lei pe luna pentru internet si 10 lei reducere la vocea mobila

Pentru Fibra 2000, Orange iti promite viteze maxime de 1800Mbps/940Mbps download/upload, viteze normale de download/upload de 571/407Mbps si o viteza minima de download/upload de 15Mbps. Este oferit un router Wi-Fi 6 si instalarea este gratuita.

Oferta Orange poate sa difere in unele cazuri in functie de preferintele tale. Ai un filtru care te ajuta sa-ti gasesti rapid optiunile precum vezi mai jos:

Exista si un pachet care combina serviciul fix cu cel mobil si anume Fibra 500 + TV Esential + Voce Fixa nelimitat la 58 lei pe luna. In cazul de fata ai internet de 480Mbps + 130 de canale TV din care 38 HD + HBO si HBO Max 12 luni cadou, Wi-Fi 6 in casa si minute nationale nelimitate fixe.

Sigur ca in timp vor aparea si alte oferte, insa eu personal m-as orienta catre pachetul Fibra 2000 + televiziune esential (oricum ma uit la 2-3 programe TV), iar abonamentul meu mobil este personalizat fiind cu o vechime atat de mare si am totul nelimitat pentru o suma decenta.

Nu stiu cat sens are sa vorbim despre pretul serviciilor oferite. Mi se par oricum mici si la Orange si la concurenta, iar daca exista o diferenta intre ele este mica oricum.

Dar, ce vreau sa subliniez in mod express este felul in care esti tratat cand ai o problema. Recunosc, in general nu am avut multe probleme, dar cand am incercat sa le rezolv cu calm si fara sa tip la oamenii din call center.

La Orange cand am avut o problema sau am vrut sa-mi modifici abonamentul am fost ajutat rapid si fara prea multe intrebari. N-am fost spamat cu telefoane, n-am fost spamat cu tot felul de oferte „unice” si nici n-am avut timpi mari de asteptare.

Pentru mine a contat atunci cand am avut probleme sa am la cine sa apelez si sa ma rezolve rapid. Nu pot lauda concurenta in cazul de fata. Nu stau sa va povestesc prin cate am trecut, insa tot timpul discutiile se terminau cu „reziliem contractul” si abia apoi se putea rezolva ceva.

Ca o concluzie, Orange este in prezent un jucator extrem de important pe piata din Romania. Oferta lor completa este excelenta din toate punctele de vedere. Raportul pret – calitate mi se pare de nota 10, iar suportul din call center este si el la un nivel ridicat.

Din pacate site-ul este prost strucurat si asa a fost de cand ma stiu eu. Daca ar face ceva si in privinta asta ar fi minunat. Altfel nu vad nici un motiv pentru care nu m-as muta la Orange cu totul.