Mercusys Halo S12 review: un sistem mesh de buget

Recent a ajuns la mine un sistem mesh de la Mercusys, numit Halo S12, format din două routere. L-am testat puțin și acum revin cu concluzia, sub forma unui scurt review.

Așa cum spuneam în titlu, Mercusys Halo S12 este un sistem wireless mesh de buget. Acesta costă 240 lei (eMAG, PCGarage, Altex). El se mai găseste și în varianta cu trei unități (routere) la prețul de 300 lei.

Ambalaj și design

Nu sunt multe de spus. În cutie găsiți routerele, care sunt practic niște cuburi cu latura de 88 mm și finisaj mat. Arată bine. Mai găsiti un singur cablu UTP cu 4 fire (veți vedea mai jos de ce) și câte două alimentatoare, unul pentru fiecare router.

Specificații

Acum că am terminat cu partea de preț și disponibilitate, să trecem puțin prin specificații. Am fost plăcut impresionat să aflu că Halo S12 vine atât cu WiFi pe 2.4 GHz cât și pe 5 GHz, practic asigurând o viteză teoretică pe conexiunea fără fir de 300 + 867 Mbps.

Din păcate, nu se va putea atinge niciodată aceasta viteză teoretică, poate maxim între dispozitivele din rețea, dar nu și pe internet. De ce? Pentru ca porturile LAN de pe ambele routere sunt doar 10/100 Mbps, nu gigabit. Recunosc, partea aceasta m-a luat prin surprindere și m-a cam dezamăgit.

Configurare

Partea de configurare a mers rapid, a fost atât de ușor că am putut să o fac din browserul de pe telefon. Am conectat primul router la media converter-ul de la ISP (care e și router principal) după care am făcut setările obișnuite: parole, nume WiFi. A urmat adăugarea unui nou dispozitiv Halo (celui de-al doilea).

Inițial, am ignorat indicația care spunea că trebuie sa fiu aproape de al doilea dispozitiv, așa că, evident, n-a mers. Din a doua încercare am parcurs pașii de adăugare respectând regula menționată anterior și conectarea s-a făcut cu succes, deși a durat câteva minute.

Ce nu am reușit, din păcate, să fac, este să le împerechez prin fir. Odată ce le-am conectat prin WiFi și am adăugat și al doilea router la rețea lucrurile au luat-o complet razna: conexiunea nu mai mergea, rețelele wireless nu mai erau vizibile. Probabil acest lucru se poate face în mod manual, utilizând al doilea router în mod independent cu IP static, însă asta cam bate scopul sistemului mesh, din păcate.

Mi-ar plăcea de asemenea să-l poți folosi în combinație și cu alte rețele wireless existente, de la care să copieze SSID-ul și să ajusteze automat banda pentru a evita coliziunile. Din nou, nu poți face asta decât manual, utilizând fiecare router independent.

Teste de viteza si acoperire

Rețeaua Wi-Fi are același nume fie că e pe 2.4 GHz sau pe 5 GHz. Practic, nu vei ști pe care din ele ești decât dacă verifici detaliile conexiunii. Asta mi-a plăcut, dar aș fi preferat să pot să le și separ, opțional. Asta nu se poate.

Mai jos aveți niște teste de viteză în diferite scenarii. Toate s-au făcut pe 5 GHz.

test lânga routerul secundar (conectat prin wifi) Cel mai slab rezultat

Viteza e bună pentru situația dată (fără conexiune gigabit) și aproape că atingea 100 Mbps fie că eram lângă routerul cablat fie lângă cel secundar, care era împerechat prin wireless.

Am apreciat acoperirea bună: am amplasat un router la parter și unul la mansardă, în capete opuse ale casei (cam 70 mp per nivel) și semnalul a fost maxim cam peste tot.

Concluzie

O să pun mai jos câteva puncte PRO și CONTRA acestui sistem mesh, însă o să trag și o mică concluzie. Dacă ar fi fost gigabit, sistemul ar fi fost aproape perfect pentru 90% din utilizatori, mai ales că arată bine, are acoperire bună și costă puțin. Așa, eu aș sacrifica oricând design-ul și aș merge pe două routere gigabit, fie ele și cele mai ieftine, cum e, de exemplu, MERCUSYS Gigabit AC12G.

Însă dacă nu vreți bătaie de cap cu configurările, apreciați un design simplu și nu aveți nevoie de mai mult de 100 Mbps Halo S12 o soluție bună.

PRO

Relativ ușor de configurat

Posibilitatea adăugării de noi module (routere) oricând

Viteză bună pe 5 GHz (aproape de maximul pe conexiunea dată)

Design simplu și plăcut

Acoperire bună pentru o casă de ~120 mp

CONTRA