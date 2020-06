Amazon interzice politiei din SUA sa mai foloseasca tehnologia de recunoastere faciala

Tehnologia de recunoastere faciala dezvoltata de Amazon sub numele Rekognition este folosita de politia din SUA. Sau mai bine zis era folosita. Amazon a interzis utilizarea ei pentru un an.

Amazon a permis accesul politiei din SUA la platforma Rekognition dar s-a confruntat cu critici dure si constante din partea activistilor si chiar a parlamentarilor. Acestia invocau ingrijorari cu privire la felul in care aplicatia ar putea fi folosita si asupra potentialelor abuzuri.

In paralel, acum 2 zile IBM a declarat ca nu va mai dezvolta sau cerceta tehnologia de recunoastere faciala, citand la randul lor potentiale abuzuri privind drepturile omului si confidentialitatea.

Cercetari realizate asupra acestei tehnologii au adus la suprafata informatii care dovedesc ca utilizarea ei nu este o decizie buna.

Totusi, Amazon va oferi accesul la Rekognition doar in cazurile de rapire, trafic de persoane etc.

Va las mai jos explicatia oficiala oferita de Amazon:

We’re implementing a one-year moratorium on police use of Amazon’s facial recognition technology. We will continue to allow organizations like Thorn, the International Center for Missing and Exploited Children, and Marinus Analytics to use Amazon Rekognition to help rescue human trafficking victims and reunite missing children with their families.

We’ve advocated that governments should put in place stronger regulations to govern the ethical use of facial recognition technology, and in recent days, Congress appears ready to take on this challenge. We hope this one-year moratorium might give Congress enough time to implement appropriate rules, and we stand ready to help if requested.