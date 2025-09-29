Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
WELOCK Smart Lock U81: yala inteligentă versatilă, cu control complet și reducere de 50€
Reduceri de toamna la Godeal24 – licente de Office si Windows la preturi foarte mici
Opinie nepopulară: prefer livrarea cu Poșta Română celei la easybox, pentru comenzile de pe Temu
Allview Sensy 12 Pro – aparat de aer condiționat de calitate la un preț avantajos
Tot ce trebuie să știți despre: temperatura ideală pentru panourile solare
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Meta introduce abonamente lunare pentru eliminarea reclamelor de pe Facebook și Instagram

| 1 Diverse

Într-o încercare de a-și suplimenta veniturile și de a îmbunătăți experiența pentru unii utilizatorii, Meta introduce un abonament cu plată pentru eliminarea reclamelor de pe Facebook și Instagram. Acesta va fi disponibil pentru început doar în Regatul Unit, iar dacă recepția va fi una pozitivă, sunt șanse mari ca planul ad-free să ajungă și în restul lumii.

Costă 2 lire sterline pe lună pentru cei care se abonează din interfața web, respectiv 3 lire pe lună în cazul facturării prin Google Play sau Apple App Store. Reclamele sunt eliminate integral de pe ambele platforme, însă, din păcate, doar pentru un singur cont. Cei care aleg să nu se aboneze vor continua să beneficieze de aceeași experiență ca până acum, fără limitări, dar cu reclame personalizate.

Sursa: Fb.com

Participa la discutie!

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.