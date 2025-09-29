Meta introduce abonamente lunare pentru eliminarea reclamelor de pe Facebook și Instagram

Într-o încercare de a-și suplimenta veniturile și de a îmbunătăți experiența pentru unii utilizatorii, Meta introduce un abonament cu plată pentru eliminarea reclamelor de pe Facebook și Instagram. Acesta va fi disponibil pentru început doar în Regatul Unit, iar dacă recepția va fi una pozitivă, sunt șanse mari ca planul ad-free să ajungă și în restul lumii.

Costă 2 lire sterline pe lună pentru cei care se abonează din interfața web, respectiv 3 lire pe lună în cazul facturării prin Google Play sau Apple App Store. Reclamele sunt eliminate integral de pe ambele platforme, însă, din păcate, doar pentru un singur cont. Cei care aleg să nu se aboneze vor continua să beneficieze de aceeași experiență ca până acum, fără limitări, dar cu reclame personalizate.

Sursa: Fb.com