Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
WELOCK Smart Lock U81: yala inteligentă versatilă, cu control complet și reducere de 50€
Reduceri de toamna la Godeal24 – licente de Office si Windows la preturi foarte mici
Opinie nepopulară: prefer livrarea cu Poșta Română celei la easybox, pentru comenzile de pe Temu
Allview Sensy 12 Pro – aparat de aer condiționat de calitate la un preț avantajos
Tot ce trebuie să știți despre: temperatura ideală pentru panourile solare
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Eric Schmidt, fostul CEO Google, se opune lucrului de acasă din cauza scăderii productivității

| Da drumul discutiei! Diverse


Lucrul de acasă nu pare să fie pe placul fostului CEO al Google, Eric Schimdt. În repetate rânduri, acesta a declarat că politicile work from home nu sunt compatibile cu economiile care se doresc a fi competitive, iar recent a susținut că Statele Unite vor rămâne în urma Chinei dacă companiile și angajații vor continua în această direcție. În mod indirect, acesta susține că, prin politicile adoptate în perioadei pandemiei, s-a generat o scădere drastică a productivității, iar din această cauză, companiile americane nu mai pot concura cu cele chineze care au un program de tip „996”, adică de la 9 dimineața la 9 seara, 6 zile pe săptămână.

Totodată, Schimdt declară că stilul de lucru de acasă poate fi nociv mai ales pentru angajații tineri, care, deși foarte bine educați, nu au experiență în câmpul muncii și se pot confrunta cu dificultăți majore. După părerea acestuia, experiența poate fi dobândită doar la birou, înconjurat de alți oameni, nu din confortul propriei locuințe. Mai mult, acesta nu crede în ideea de echilibru între locul de muncă și viața personală, subliniind că nu poți obține performanță cu un program de lucru relaxat. Întregul interviu, acordat în cadrul unei conferințe, îl puteți urmări mai jos:

Via Techspot

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.