Eric Schmidt, fostul CEO Google, se opune lucrului de acasă din cauza scăderii productivității



Lucrul de acasă nu pare să fie pe placul fostului CEO al Google, Eric Schimdt. În repetate rânduri, acesta a declarat că politicile work from home nu sunt compatibile cu economiile care se doresc a fi competitive, iar recent a susținut că Statele Unite vor rămâne în urma Chinei dacă companiile și angajații vor continua în această direcție. În mod indirect, acesta susține că, prin politicile adoptate în perioadei pandemiei, s-a generat o scădere drastică a productivității, iar din această cauză, companiile americane nu mai pot concura cu cele chineze care au un program de tip „996”, adică de la 9 dimineața la 9 seara, 6 zile pe săptămână.

Totodată, Schimdt declară că stilul de lucru de acasă poate fi nociv mai ales pentru angajații tineri, care, deși foarte bine educați, nu au experiență în câmpul muncii și se pot confrunta cu dificultăți majore. După părerea acestuia, experiența poate fi dobândită doar la birou, înconjurat de alți oameni, nu din confortul propriei locuințe. Mai mult, acesta nu crede în ideea de echilibru între locul de muncă și viața personală, subliniind că nu poți obține performanță cu un program de lucru relaxat. Întregul interviu, acordat în cadrul unei conferințe, îl puteți urmări mai jos:

Via Techspot