Micron va produce memorie GDDR7 din 2024

Noua memorie GDDR7 produsa de Micron apare mai repede decat credeam. La inceputul anului 2024, adica peste doar cateva luni, Micron va anunta oficial noile memorii pentru placile video.

Acestea vor fi livrate in prima jumatate a anului 2024, deci la scurt timp dupa anunt. Asta inseamna ca tot anul viitor vom vedea si primele placi video GDDR7. Noul standard promite o crestere importanta a latimii de banda chiar si in gama mid-range. Micron are ca target o latime de banda de 36G/bs per pin, adica similar cu ceea ce ofera GDDR6X de 20Gb/s.

Micron a mai declarat ca urmatoarea generatie de produse G7 va folosit nodul 1-beta inainte de a trece la litografia cu ultraviolete extreme (EUV) pentru nodul 1y in 2025. Acest nod va folosit ultraviolete profunde si tehnologie high-K Metal Gate pentru a creste densitatea logica.

O placa video de nivel mediu, sa zicem un viitor RTX 5060, ar putea atinge 576GB/s ceea ce se apropie de un BUS de 256biti, iar o placa video cu un BUS de 384bit va putea atinge 1.7TB/s fata de aproximativ 1TB/s in prezent pe o placa cum ar fi 4090.

Vedem cand Nvidia si AMD vor folosi noile mememorii si ce preturi vor avea. Asta este foarte impotant deoarece s-ar putea ca pe modelele accesibile sa ramana la actuala memorie daca pretul va fi unul bun.