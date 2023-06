Recomandari de laptop-uri de gaming cu tehnologii moderne

Putem spune ca oficial suntem in sezonul vacantelor. Spun asta pentru ca deja vad multi oameni plecati, scoala s-a terminat deci avem timp sa ne distram putin. Daca preferati sa va distrati cu monitorul in fata, va plac jocurile si aveti nevoie de un laptop nou, avem cateva recomandari pentru voi.

Discutam in cazul de fata despre patru laptop-uri de la ASUS echipate cu cele mai noi tehnologii de la Nvidia. Aceste laptop-uri sunt puternice, scumpe, performante si au ca scop gaming-ul la o calitate inalta, fara compromisuri.

 

ASUS ROG Strix 16 G16 G614JV – este un laptop cu un design modern si echipat cu cele mai proaspete tehnologii din 2023, la un pret atragator. Cu o diagonala de 16 inch si o rezolutie┬á 1920 x 1200, este un laptop potrivit pentru jucatorii de LoL, DOTA, WoW sau orice alt joc competitiv de echipa.

Foloseste o placa video Nvidia GeForce RTX 4060 de 8GB, un procesor Intel Core i7-13650HX cu 14 nuclee, ecranul este un IPS la 165Hz cu 250nits luminozitate, are 16GB RAM DDR5 in dual channel, SSD de 512GB. Nici bateria nu e de ignorat la 90Whr cu un adaptor de retea de 280W. Clar nu te joci pe baterie, dar in caz de urgenta o sa te tina cateva ore.

Costa 7998 lei.

Un alt model interesant este ASUS ROG Strix G18, un model care mie mi-a atras atentia prin prisma ecranului. Are o diagonala de 18 inch, foarte mare pentru un laptop. Tin minte ca primul meu monitor LCD avea 18 inch…iar acum avem asta pe un laptop

Placa video folosita pentru o astfel de rezolutie este Nvidia GeForce RTX 4070 de 8GB. Evident ca are o rata mare de refresh, 240Hz si rezolutie QHD+, iar procesorul folosit este un nelipsit i7-13650HX cu 32GB RAM si 1TB SSD. Am uitat sa mentionez ca vinde deja cu Windows 11 instalat.

Ieftin? Scump? Il gasiti la 11.998 lei la PC Garage.

Cr├Ęme de la cr├Ęme este ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY cu o placa video Nvidia GeForce RTX 4090 de 16GB, asadar nu puteti spune ca laptop-ul asta nu este o bestie. O sa ruleze orice joc pe detalii maxime.

Foloseste un procesor AMD Ryzen 9 7945HX care poate atinge 5.4GHz si are 16 nuclee. Pentru memorie s-a optat pentru numai putin de 32GB DDR5 la 4800MHz si un SSD de 1TB sau 2TB la alegere.

Ecranul este de 17.3 inch QHD cu 240Hz, 3ms timp de raspuns si 300nits luminozitate. Are iluminare RGB, o tastatura excelenta, o racire corespunzatoare si o baterie generoasa de 90Whr.La doar 18.798 lei este o alegere excelenta pentru pasionatii de gaming.

Va spuneam ca aceste laptop-uri nu sunt doar bine echipate cu componente hardware puternice. Ele sunt echipate si cu multe tehnologii moderne de la Nvidia, pentru ca gaming-ul nu sta doar in hardware ci si in software.

De exemplu, nelipista tehnologia DLSS 3 echipeaza toate aceste laptop-uri, facand parte din generatia 4000 de placi video. DLSS sau Nvidia Deep Learning Super Sampling foloseste un AI si procesoarele AI Tensor Core dedicate pentru a creste performanta in gaming. Este o tehnologie revolutionara care este suportata de majoritatea jocurilor populare (216 jocuri pana acum). DLSS 3 generaza cadre complet noi, de inalta calitate, printr-un proces care combina DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation si Nvidiia Reflex, pentru a reconstrui 7 din 8 pixeli afisati. In jocurile limitate de placa video, DLSS 3 poate creste numarul de FPS-uri de 4 ori.

Ca tot vorbim despre laptop-uri, Nvidia Max-Q reprezinta un standard pentru laptop-urile de gaming. Max-Q inseamna o serie de tehnologii dedicate pentru laptop-uri, cum ar fi memoria imbunatatita pentru o mai buna eficienta energetica, cu latime de banda dubla, capacitate de 10 ori mai mare si optimizare perfecta.

Noile memorii GDDR6 cu tensiune extrem de scazuta sporesc eficienta placii grafice, dar fara sa se piarda puterea de procesare. In cazul acesta avem si tehnologia Tri-Speed pentru controlul memoriei, care ii permite procesorului grafic sa treaca in mod dinamic la noi stari de memorie, care consuma mai putina energie.

Din cadrul Max-Q mai face parte si tehnologia CPU Optimizer. Pe laptop-uri cel mai mare consum este dat de CPU si GPU, iar puterea este impartita in mare parte pentru aceste doua componente majore. CPU Optimizer are rolul de a optimiza energia, folosind un framework low level si permitand driverului placii grafice sa ajusteze in mod optim performanta, temperatura si energia procesoarelor de ultima generatie.

Energia economisita este transferata catre placa video, oferindu-i mai multa performanta cand este cazul.

Ultima in cauza este Rapid Core Scaling, o tehnologie creata special pentru creatorii de continut si stundetii care lucreaza cu procesare intensa. Aici pot sa dau exemplu Adobe Premier, Blender sau Matlab. Aceasta tehnologie se ocupa de gestionarea nucleelor placii video astfel incat sa fie folosite doar cele care conteaza, nu toate odata. Aceasta optimizare economiseste energie pentru a rula nuclee active la frecvente mai mari, oferind performanta mai mare de pana la trei ori pentru sarcinile de creatie cu procesare intensiva.