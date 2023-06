ViewSonic Elite XG341C-2K Review: monitor complet pentru gaming si productivitate

Daca m-ati fi intrebat acum 5 ani ce parere am de monitoarele ultrawide sau curbate sau o combinatie intre ele as fi strambat din nas in secunda doi.

Tehnologia evolueaza iar nevoile noastre la randul lor evolueaza si se schimba. In 2023 am alta viziune si alte asteptari cand vine vorba de monitor, mai ales cand poti jongla cu bugetul. ViewSonic Elite XG341C-2K este un monitor ultrawide curbat care pare construit sa-mi conteste vechile opinii si sa-mi spuna: „stiu ca ma doresti”.

Design si specificatii

Acesta foloseste un panou VA de 34 inch si iluminare Mini LED. Diferenta dintre Mini LED si alte tehnologii de iluminare consta in faptul ca fiecare LED este mult mai mic, iar iluminarea este mult mai precisa si permite luminozitate mai buna, in timp ce scenariile intunecate permit un nivel crescut de detalii. Astfel in cazul unei imagini cu zone foarte luminoase si zone foarte intunecate nivelul de detaliu nu va avea de suferit. Iluminarea de fundal mini-LED a lui XG341C-2K ofera 1152 de zone cu reglare locala completa. Valoarea maxima de luminozitate pe care o poate atinge panoul este de 1400niti si este certificat Vesa HDR 1400 care sa confirme performantele.

Ecranul ofera o curbura populara in acest segment: 1500R. Aceasta este ideala atat in scenariile de productivitate cat si pentru a sustine atmosfera in sesiunile de gaming. Aspectul ultrawide da senzatia ca ecranul te inghite si te ajuta sa te concentrezi indiferent de scenariul in care folosesti monitorul. Rata de reimprospatare maxima este de 200Hz care este accesibila prin intermediul overclocking-ului din meniul OSD – implicit functioneaza la maxim 165Hz. Rezolutia este ultra-wide QHD – 3440×1440 si este compatibil cu tehnologia AMD Freesync Premium Pro, Blue Light Filter si Flicker Free.

In materie de design si constructie arata ca o racheta. Monitorul are nevoie de spatiu generos pe birou intrucat piciorul si stalpul de sustinere al ecranului ocupa destul de mult loc. Piciorul de sustinere are un design tip gheara si este ideal pentru a fi pozitionat in colturile biroului si nu neaparat frontal. Acesta are si un suport pentru telefonul mobil. Stalpul de sustinere permite gestionarea cablurilor, iar in partea din spate a ecranului avem suport pentru casti si niste cleme din cauciuc care ajuta la gestionarea cablurilor perifericelor in cazul in care optati pentru a le conecta direct la monitor. Patru benzi LED cu iluminare RGB sunt asezate in forma de X si ofera iluminare ambientala. Nu am reusit sa-i fac niste poze foarte grozave datorita lipsei spatiului si veti gasi mai multe pe site-ul producatorului.

Pentru conectivitate este echipat cu doua porturi HDMI 2.1, un DisplayPort, un port USB tip C cu power delivery pana la 90W, trei porturi USB tip A de iesire si un port USB tip B pentru conectare cu PC-ul plus portul de 3.5mm pentru casti. Doua difuzoare stereo de 5wati fiecare sunt incorporate in carcasa monitorului.

Permite conectarea si afisarea de continut de la doua surse diferite simultan cu modul picture in picture precum si un singur rand de periferice pentru mai multe sisteme. Portul USB tip C este suficient pentru a asigura conectivitatea si tranferul de date intre monitor si un laptop, iar daca aveti un telefon Samsung cu DeX, puteti folosi telefonul pe post de laptop.

Experienta in utilizare

Dar destul despre partile tehnice – majoritatea informatiilor le puteti gasi in brosura produsului – cum se descurca in viata reala sau Afara3D cum spuneau pe vremuri baietii de la Sector 7?

XG341C-2K a ajuns la mine intr-o perioada foarte aglomerata si a cazut chiar la fix incat am fost nevoit sa imbin utilul cu placutul. L-am avut conectat la 3 surse diferite: PC-ul si doua laptopuri. Pentru productivitate l-am folosit ca ecran principal pentru cele doua laptopuri alternand in functie de nevoie intre ele si aspectul ultrawide mi-a usurat enorm munca pe care am depus-o pentru modelare de arhitectura IT in ARIS, iar coloanele infinite ale Excelului s-au incadrat mult mai bine „in pagina” comparativ cu un ecran clasic. In setup-ul folosit in ultima luna pentru munca, XG341C-2K a fost ecranul principal pe care mi-am desfasurat activitatea iar in coltul stanga pe un ecran de 27inch standard pastram deschisa documentatia cu best practices si tips and tricks┬ápentru a ma asigura ca respect legislatia aplicatiei ARIS. Aspectul ultrawide a fost aproape la fel de util ca o a doua pereche de ochi si m-a ajutat sa lucrez mult mai optim. Faptul ca am avut ambele laptopuri si PC-ul conectate in porturile laptopului a usurat tranzitia intre surse in functie de care imi necesita atentia.

Cu Diablo IV proaspat lansat – a fost primul titlu pe care am vrut sa-l pornesc si sa-l vad in toata gloria pe acest ecran. Intors la originile intunecate si paleta de culori mai stearsa si mai apropiata de Diablo II decat de III, e un titlu numai bun de savurat. M-am intors la tractoreala din SnowRunner si bineinteles la nemuritorul Forza Horizon 5. In primul rand nu as fi crezut ca diferenta intre 165Hz si 200Hz este observabila cu usurinta, aceasta fiind vizibila chiar si in sistemul de operare dupa comutare. In gaming am atins maxim 150fps in Diablo IV fiind astfel sub valorile maxime ale monitorului.

Unghiurile de vizibilitate sunt excelente indiferent de unde te uiti la ecran iar culorile imi aduc aminte de Galaxy S23 Ultra. Sunt frumoase, stridente, foarte placute ochiului si chiar dupa sesiuni lungi nu iti obosesc deloc privirea. Imaginea este mereu fluida si ramane detaliata.

Meniul OSD este foarte elementar din punct de vedere al interfetei, dar are toate setarile pe care le-ai astepta. De la moduri speciale pentru gaming, setari pentru HDR, PureXP Motion Blur, limitare rata de reimprospatare si overclock pana la control asupra modului picture in picture toate sunt prezente. De mentionat ca modul overclock 200Hz nu va putea fi folosit alaturi de FreeSync Premium Pro si PureXP.

De la sistemul audio aveam pretentii mai mari – am simtit lipsa unui subwoofer, dar pot fi considerate un compromis – nu te fac de ras, dar nici nu te vor da pe spate.

Concluzii

Cand n-ai limita de buget, iti iei monitor Mini LED! ViewSonic Elite XG241C-2K este un monitor reusit, care se remarca prin panoul MiniLED performant si bineinteles care are niste costuri de productie mai ridicate si vizibile in pretul final al monitorului. La eMag il gasiti la 8200RON, in timp ce pe Amazon il gasiti la 1500$. As indrazni sa-l numesc un monitor exclusivist, iar cei care isi permit sa se apropie de el ca buget vor fi cel mai probabil tentati sa se uite si ce ofera concurenta vorbind de o suma de bani care iti permite practic sa iti iei aproape orice iti doreste inima in materie de monitor. Poate fi folosit cu usurinta in orice scenariu: gaming pe PC, gaming pe console sau productivitate si ofera conectivitate moderna, dar ca orice gadget pretul contribuie foarte mult in decizia unui consumator de a-l achizitiona sau nu. XG241C-2K este precum o spune si numele – un monitor pentru elite – care si-ar gasi locul pe birourile de gaming/ productivitate ale multora cu o reducere de pret vizibila aplicata.