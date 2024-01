Microsoft a anuntat un prajitor de paine sub forma unei console Xbox Series S

Microsoft are acum in portofoliu un prajitor de paine care seamana cu o consola Xbox Series S. Mai mult, atunci cand prajeste paine o sa imprime logoul Xbox pe felii.

Costa 40 de dolari si face exact ce trebuie. Prajeste painea cum iti place tie, are tavita pentru firimituri, mod de dezghetare, functie anti-blocare, timeri si toate cele. Mi se pare ca Microsoft se tine de prostii ca altfel nu-mi explic de ce ar lansa asa ceva. Si in plus, painea va iesi cu logoul Xbox pe ea….