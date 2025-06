Microsoft s-a răzgândit: va oferi suport gratuit pentru Windows 10 până în octombrie 2026, dar cu o condiție

În mod oficial, suportul pentru Windows 10 încetează din 14 octombrie 2025, însă cum cota de piață a Windows 11 urcă foarte lent, Microsoft introduce o modalitate prin care utilizatorii vechiului sistem de operare pot beneficia în continuare de update-uri. Oricât de ciudat ar părea, activarea funcției Windows Backup înrolează gratuit PC-ul în programul Extended Security Updates (ESU) timp de un an, astfel că update-urile vor continua să fie disponibile până la data de 13 octombrie 2026. Însă, din păcate, planul OneDrive gratuit, asociat funcției Windows Backup, oferă doar 5 GB spațiu de stocare gratuit și nu este clar dacă după epuizarea spațiului gratuit PC-ul va rămâne înrolat în ESU pentru suport extins sau dacă doar backup-ul va fi sistat. Alternativ, companiile pot opta pentru extinderea suportului cu un an la prețul de 61 dolari, în timp ce utilizatorii individuali beneficiază de o ofertă mult mai bună: 30 de dolari pe an sau 1000 de puncte Microsoft Rewards. În plus, indiferent dacă optați sau nu să extindeți suportul pentru Windows 10, Windows Defender va continua să primească actualizări de definiții până cel puțin în 2028, așadar sistemul de operare nu va rămâne vulnerabil în fața amenințărilor de tip malware.

Totuși, trebuie menționat că această schimbare nu influențează în vreun fel strategia Microsoft de a crește cota de piață a Windows 11, ci reprezintă o modalitate prin care PC-urile vechi, care nu sunt eligibile pentru upgrade-ul la Windows 11, să poată fi utilizate în condiții sigure pentru încă un an. În mod normal, fără workaround-uri sau patch-uri aplicate installer-ului, Windows 11 are cerințe foarte stricte: procesor nu mai vechi de 2017 și modul TPM 2.0, iar ocolirea acestor restricții nu este recomandată, putând genera instabilități sau incompatibilități.

Via Techspot