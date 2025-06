Experiment: am migrat de la Windows 11 la Linux

Dup─â cum am men╚Ťionat ╚Öi ├«n editorialul de luna trecut─â, Windows 11 ├«mi displace total. E greoi, chiar ╚Öi pe hardware performant, inconsistent la nivel de interfa╚Ť─â ╚Öi foarte invaziv cu reclamele ╚Öi telemetria. De╚Öi este software pl─âtit, ├«n teorie orientat spre nevoile clientului, Microsoft l-a transformat tot mai mult ├«n spyware ╚Öi adware, ├«ncerc├ónd s─â-l foloseasc─â pentru upselling ╚Öi colectare de date. ├Än plus, chiar ╚Öi la aproape patru ani de la lansare, Windows 11 manifest─â ├«n continuare instabilit─â╚Ťi, fiind poate cel mai frustrant sistem de operare de la Microsoft din ultimele decenii. Din aceste motive ╚Öi pentru c─â v─âd foarte des recomand─âri ├«n aceast─â direc╚Ťie, am decis s─â migrez temporar sau poate chiar definitiv la Linux. Am deja experien╚Ť─â ├«n configurarea ╚Öi mentenan╚Ťa server-ului Debian de acas─â, care nu mi-a creat nicio nemul╚Ťumire ╚Öi s-a men╚Ťinut perfect stabil ├«n cei c├ó╚Ťiva ani de c├ónd ├«l am, a╚Öadar n-am avut motive s─â fiu reticent la o astfel de schimbare. ╚śi pentru c─â ├«mi plac provoc─ârile, n-am ales Ubuntu sau Fedora, ci o distribu╚Ťie bleeding edge – Arch Linux. Folosesc PC-ul de acas─â ├«n principal pentru gaming ╚Öi ocazional productivitate, iar contrar a╚Ötept─ârilor mele, gaming-ul pe Linux a evoluat foarte mult ├«n ultimii ani. Chiar dac─â multe dintre jocuri nu sunt disponibile nativ pentru Linux, layer-ul de compatibilitate Proton de la Valve ├«╚Öi face treaba foarte bine ╚Öi nici nu mai sim╚Ťi c─â te joci pe Linux. ├Äns─â, din p─âcate, multe dintre aplica╚Ťiile comerciale pe care le utilizez nu sunt portate pe Linux, iar alternativele open-source m-au dezam─âgit. Planul e s─â r─âm├ón cel pu╚Ťin o lun─â pe Arch Linux ╚Öi s─â depind c├ót mai pu╚Ťin de Windows 11 pe care ├«nc─â ├«l am instalat ├«n dual boot, iar dac─â m─â voi descurca probabil c─â voi renun╚Ťa definitiv la Windows.

Ce îmi place până acum la Arch Linux:

Este foarte fluid , chiar ╚Öi cu GNOME, care este considerat un desktop environment preten╚Ťios. Totul e instant, nu aga╚Ť─â precum Windows 11 ╚Öi consum─â mult mai pu╚Ťine resurse. Seam─ân─â cu macOS ╚Öi e foarte intuitiv chiar ╚Öi pentru cineva care n-a mai utilizat p├ón─â acum Linux

Intimitate : distribu╚Ťiile de Linux, mai ales cele orientate spre utilizatorii experimenta╚Ťi, nu colecteaz─â date, nu au nevoie de conturi online ╚Öi nu impun func╚Ťionalit─â╚Ťi AI pe care nu le vrea nimeni. Prin natura open-source a acestor sisteme de operare, totul e la vedere, iar colectarea neautorizat─â a datelor e foarte improbabil─â.

: la asta chiar nu m─â a╚Öteptam. Am optat pentru Arch Linux, care este considerat─â o distribu╚Ťie bleeding edge, neoptimizat─â pentru stabilitate. ├Äns─â p├ón─â acum nu mi-a creat deloc probleme. Spre deosebire de Windows 11, care ├«n repetate r├ónduri mi-a dat b─ât─âi de cap dup─â aplicarea unor actualiz─âri, Arch Linux se comport─â foarte bine, indiferent de natura patch-urilor sau de aplica╚Ťiile rulate. Interac╚Ťiunile prin linia de comand─â nu sunt at├ót de dificile pe c├ót m─â a╚Öteptam . Bine, aici contribuie ╚Öi experien╚Ťa pe care am avut-o la configurarea ╚Öi administrarea serverului pe Linux de acas─â, ├«ns─â, chiar ╚Öi f─âr─â experien╚Ťe anterioare, n-ar trebui s─â te descurajeze. Acum exist─â o larg─â varietate de repository-uri pentru aplica╚Ťii, comenzile sunt intuitive, iar documentarea din online este foarte bun─â. ├Än plus, ╚Öansele s─â v─â te love╚Öti de probleme sunt mult mai mici acum dec├ót ├«n urm─â cu c├ó╚Ťiva ani, distribu╚Ťiile, repository-urile ╚Öi package managerele fiind ├«mbun─ât─â╚Ťite sim╚Ťitor.

: nu era neap─ârat pe lista priorit─â╚Ťilor mele, dar a ajuns s─â-mi plac─â. Indiferent de distribu╚Ťia de Linux pe care o alegi, ai la dispozi╚Ťie o larg─â varietate de desktop environments (GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon etc.) ╚Öi window managers, iar multe dintre display managers, adic─â componentele responsabile de interfa╚Ť─â, pot fi instalate concomitent ╚Öi comutate rapid din pagina de login. Eu am ales GNOME pentru c─â seam─ân─â cu macOS ╚Öi e foarte prietenos, ├«ns─â dac─â preferi o interfa╚Ť─â similar─â cu Windows, po╚Ťi opta pentru KDE Plasma sau Cinnamon. Securitate: fiind utilizat mai ales pe servere, Linux este ╚Öi foarte sigur. ├Än cele mai multe cazuri, nu are nevoie de solu╚Ťii antimalware, iar mecanismele de securitate integrate sunt stricte ╚Öi ├«╚Öi fac treaba foarte bine. Sigur, aici contribuie ╚Öi popularitatea sc─âzut─â a Linux pe desktop. Din moment ce pu╚Ťine persoane folosesc Linux pe PC-uri, nu exist─â interes nici din partea atacatorilor pentru a dezvolta malware/ransomware pentru aceast─â platform─â.

Ce nu-mi place:

Incompatibilit─â╚Ťile cu software-ul comercial : dac─â vrei s─â rulezi Microsoft Office, Adobe Photoshop, AutoCAD sau alte softuri populare de creativitate sau business, mai bine ├«╚Ťi iei g├óndul. Majoritatea nu sunt compatibile cu Linux, iar ├«n ciuda faptului c─â exist─â workaround-uri ╚Öi emulatoare, experien╚Ťa este de cele mai multe ori limitat─â ╚Öi cu multe erori. Sigur, exist─â alternative native, gratuite ╚Öi open-source, cum ar fi LibreOffice sau GIMP, dar, din ce am observat, acestea prezint─â numeroase limit─âri ╚Öi incompatibilit─â╚Ťi cu formatele populare. Linux poate fi foarte bun pentru software development, av├ónd func╚Ťionalit─â╚Ťi mult mai complexe dec├ót Windows ╚Öi o larg─â varietate de aplica╚Ťii ├«n acest domeniu, ├«ns─â pentru creative work ╚Öi office ├«nc─â las─â mult de dorit.

: ├«n func╚Ťie de desktop environment-ul pe care ├«l alegi, s-ar putea ca set─ârile ╚Öi op╚Ťiunile de instalare pentru aplica╚Ťii s─â fie destul de limitate la nivelul interfe╚Ťei grafice. Prin urmare, anumite opera╚Ťiuni, cum ar fi introducerea unui nou repository de aplica╚Ťii, instalarea de „dependen╚Ťe" ╚Öi configur─ârile pentru hardware ╚Öi drivere, s-ar putea s─â nu fie disponibile ├«n GUI, ci doar prin linia de comand─â. Iar asta poate intimida un utilizator obi╚Önuit cu Windows ╚Öi configur─ârile „point and click". Bine├«n╚Ťeles, mai toate opera╚Ťiunile pe care le po╚Ťi face sub Linux sunt foarte bine documentate, ├«ns─â pentru a le ├«n╚Ťelege e nevoie de timp ╚Öi efort. Suport hardware : nu e ceva care m-a afectat, ├«ns─â e bine s─â ╚Ötii c─â driverele pe Linux pot fi problematice, mai ales pe laptop-uri noi. ├Än anumite cazuri, produc─âtorii de componente nu lanseaz─â drivere pentru Linux sau nu pun la dispozi╚Ťie sursele pentru ca utilizatorii s─â-╚Öi poat─â compila singuri driverele, iar func╚Ťionarea pl─âcilor de re╚Ťea wireless, a touchpad-urilor sau a altor componente poate fi afectat─â – fie nu func╚Ťioneaz─â corespunz─âtor, fie nu func╚Ťioneaz─â deloc.

de╚Öi sunt percepute drept avantaje de c─âtre utilizatorii de Linux avansa╚Ťi, prea mult─â varietate poate genera confuzie pentru un novice care pl─ânuie╚Öte s─â migreze de la Windows. Suportul este asigurat de comunitate, nu de o entitate comercial─â: ├«n cele mai multe cazuri, suportul tehnic nu este asigurat de o companie dec├ót ├«n cazul ├«n care se pl─âte╚Öte abonament (ex. RHEL, Ubuntu Pro, Oracle Linux). Astfel, ├«n rezolvarea unor eventuale probleme te vei baza pe comunitate. Pentru distribu╚Ťiile cele mai populare g─âse╚Öti rezolv─âri , ├«ns─â uneori trebuie s─â sapi ad├ónc pe forumuri ╚Öi nu e la fel de simplu ca atunci c├ónd e╚Öti asistat de un operator uman de la Microsoft sau Apple.

Toate aceste aspecte le-am observat ├«n cele 10 zile de c├ónd am trecut la Arch Linux ╚Öi aproape sigur vor mai ap─ârea ╚Öi altele pe parcurs. P├ón─â acum, cu excep╚Ťia incompatibilit─â╚Ťilor cu anumite aplica╚Ťii comerciale, pot spune c─â Arch Linux se comport─â foarte bine. E rapid, stabil ╚Öi parc─â au ajuns s─â-mi plac─â mai mult ╚Öi interac╚Ťiunile prin linia de comand─â dec├ót prin GUI.

Voi ce p─ârere ave╚Ťi? Este Linux o alternativ─â viabil─â pentru un utilizator casnic?