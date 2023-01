Windows 7 si Windows 8.1 au ajuns la final de drum

Windows 7 a fost unul dintre cele mai indragite si utilizate sisteme de operare dezvoltate de Microsoft.

Microsoft anuntase pentru acesta end-of-life in ianuarie 2020, dar datorita numarului mare de medii corporate care inca il utilizau, a beneficiat de un suport extins, contra-cost, de inca 3 ani. Acesta s-a terminat ieri, pe 10 ianuarie. La ora actuala aproximativ 10% din PC-urile din toata lumea inca functioneaza cu Windows 7.

Mai putin popular ca Windows 7, Windows 8.1 a ajuns si el la final de drum tot ieri. Acesta nu va beneficia de ESU (Extended Security Update) precum fratele mai mic.

Care este sfatul Microsoft pentru cei care inca folosesc cele doua sisteme de operare? Evident sa treaca pe Windows 11. Intr-un exces de zel am facut si eu actualizarea de la Windows 10 la Windows 11 si am regretat. As spune ca Windows 10 este solutia care trebuie luata in calcul.

