Microsofta renunta la versiunea de Windows pe 32 de biti

Stiati ca inca exista Windows pe 32 biti? Eu sincer nu. Traind aparent sub o piatra, n-am stiut ca aceasta versiune mai exista. Microsoft a anuntat, spre uimirea tuturor, ca renunta la aceasta versiune de Windows.

Eu creadeam ca au renuntat odata cu Windows 10, dar aparent exista Windows 10 pe 32 de biti. Aparent Microsoft ofera aceasta versiune catre producatorii hardware, deci sunt sanse sa cumperi un laptop nou pe 32 de biti.

Culmea este ca nici iOS si nici Android nu mai ofera aplicatii pe 32 de biti, dar Microsoft ofera inclusiv un sistem de operare pe 32 de biti. Cine ar mai folosi asa ceva? Pai utilizatorii care au procesoare vechi pe 32 de biti, si tind sa cred ca sunt foarte putini.

Microsoft ii asigura pe acestia ca versiunea lor de Windows va functiona in continuare atata timp cat mai exista aplicatii in acest format. Dar de acum incolo aceasta versiune de Windows nu va mai exista, deci nu o mai puteti descarca in mod oficial.

Sa speram ca treptat vor disparea si aplicatiile pe 32 de biti si vom avea un ecosistem pe 64 de biti.