Netflix revine la calitatea normala

Netflix a scazut bitrate-ul la inceputul pandemiei deoarece fluxul de utilizatori a crescut de 4 ori. Se pare ca acum lucrurile incep sa revina la normal.

Bitrate-ul revine la 15MB/s pentru rezolutia 4K in cateva tari: Danemarca, Norvegia, Germania si alte cateva tari. Momentan nu stim nimic despre Romania. Lucrurile incep sa revina la normal…

Insa eu nu am simtit nici o diferenta de calitate. Ma uit pe Netflix in fiecare seara si nu am vazut o diferenta de calitate. In schimb la prietena mea acasa exista o diferenta considerabila de calitate (in rau). De ce la mine se vede normal si la ea m-ai prost nu am idee.